Namirnice koje dižu energiju

Lako je ujutro popiti kavu.... no, kada vam jako brzo padne energija, to znači na niste pojeli doručka... Iako je primamljivo uzeti piće s kofeinom i nadati se najboljem, to nije vaša jedina opcija. Ako odaberete prave namirnice, hrana može potaknuti vaše tijelo i smanjiti osjećaj gladi.

Banane - banane su, kao i većina namirnica koje sadrže ugljikohidrate, lako dostupan izvor energije za tijelo. "Toliko da mnogi ljudi posežu za njima kao brzim i prenosivim međuobrokom prije vježbanja", kaže Pasquariello. Uz to, banane su relativno jeftine, široko dostupne i bogate esencijalnim nutrijentima poput kalija. I dok su izvrsne same po sebi, banane se posebno dobro slažu s maslacem od orašastih plodova, još jednom namirnicom koja daje energiju Ovo je sjajan način da unesete proteine ​​i masnoće, što će vam pomoći da ostanete siti - a time i energični.

Jaja - iako jaja sadrže manje ugljikohidrata od gore spomenute hrane, ona su još uvijek "solidna hrana koja podiže energiju", kaže Pasquariello. To je zato što su bogata proteinima i masnoćama, kojima treba više vremena da se razgrade u tijelu.To osigurava gorivo koje se sporije oslobađa, što pomaže u održavanju vaše razine energije. Jaja također sadrže esencijalne mikronutrijente, uključujući vitamin D, vitamin B6, vitamin B12 i željezo, prema Pasquariellu.

Maslac od orašastih plodova - ako ste u potrazi za energizirajućom namirnicom, posegnite za maslacem od orašastih plodova - sadrži kalorije, ugljikohidrate, vlakna, bjelančevine i masti, a svi oni daju energiju i potiču osjećaj sitosti. Različite vrste maslaca od orašastih plodova također osiguravaju određene mikronutrijente; na primjer, maslac od kikirikija nudi vitamin B6 i magnezij, dok maslac od badema ima nešto magnezija, kalcija i željeza. Bez obzira na sortu, maslac od orašastih plodova je ukusno svestran sastojak; pokušajte ga kombinirati s voćem, poput banana ili jabuka, ili ga namažite na kruh od cjelovitog zrna za doručak ili međuobrok.

Voda - "Budući da obična voda ne sadrži kalorije, ona nije izravan izvor energije za tijelo", objašnjava Pasquariello. Međutim, vaš dnevni unos vode utječe na vašu razinu energij", jer je potrebna za tjelesne funkcije koje podržavaju energiju. Primjer: Gubite vodu mokrenjem, znojenjem i disanjem, pa ako niste konzumirali dovoljno vode, možete se osjećati iscrpljeno i iskusiti umor ili slabost", kaže Pasquariello.

Zob - "Zob je glavna namirnica za podizanje energije i izvrsna namirnica koju možete uključiti u doručak, obrok prije ili poslije treninga," kaže dijetetičarka Maddie Pasquariello. To je zato što zob sadrži složene ugljikohidrate, koji se sporo probavljaju, osiguravajući stabilan izvor energije za tijelo. Također sadrže topiva vlakna koja mogu pomoći u snižavanju kolesterola, [kao i] vitamine, minerale i antioksidanse. Osim toga, zob je predivno svestrana jer se može kombinirati s drugim sastojcima koji podižu energiju kao što je mjerica maslaca od orašastih plodova, proteinski prah ili sušeno ili svježe voće.