Namirnica bolja od multivitamina

Zdrava prehrana je najvažnija, to moramo ponavljati stotinu i onda još stotinu puta sve dok vam ne utuvimo to u glavu... no, što je zdrava prehrana? Jedite nešto relativno OK i popijete multivitamin i mislite da ste super? Pa, izgleda da ne baš...

Smjernice o prehrani sugeriraju da postoje i drugi nutrijenti koji nam nedostaju, uključujući vitamine A, D, E, C, kalcij, magnezij i kalij. Nedostatak tih hranjivih tvari, osobito tijekom dužeg vremena, može utjecati na sve, od očiju preko kože, mozga do kostiju.

Često se te tvari mogu dobiti iz dodataka prehrani, ali neka istraživanja tvrde da je bolja i jeftinija opcija za uzimanje tih vrijednih tvari konzumacijom obogaćenih žitarica

Brierley Horton, nutricionistica, suvoditeljica podcasta o zdravoj prehrani i majka dvoje djece, govorila je o tome za Men's Health. "Prvo, vaše neorganske žitarice obogaćene su s PUNO nutrijenata. Dakle, moja djeca dobivaju lijepu raznolikost vitamina i minerala u žitaricama, kao i zdravu porciju mlijeka. Drugo, uče biti samostalniji: u stanju su sami napraviti svoj doručak koji je prepun vrijednih hranjivih tvari."

Kao što je Horton spomenula, većina žitarica za doručak obogaćena je mnoštvom vitamina i minerala, mogu pružiti vlakna, ovisno o izboru, a kada su uparene s kravljim mlijekom i voćem, ovaj obrok postaje jedan od najhranjivijih i najisplativijih obroka u danu i najbolji multivitamin koji ćete jesti.