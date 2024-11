5 vitamina koji vam često fale...

Znamo da se pokušava jesti što bolje, no, o nekim uobičajenim nedostacima vitamina na koje trebamo obratiti pozornost te o namirnicama koje trebamo jesti kako bismo osigurali što bolje zdravlje nije loše naučiti...

Vitamin B3 - "Vitamin B3, poznat i kao niacin, sudjeluje u popravku DNK, odgovorima na stres i metaboličkim procesima. Pomaže u pretvaranju nutrijenata u energiju i doprinosi regulaciji kolesterola", objašnjava dr. Hyman. Također podržava funkciju živčanog sustava i pomaže nam da se osjećamo energizirano i dobro. Zbog toga bismo trebali jesti perad, ribu, nemasno meso i cjelovite žitarice.

Vitamin B9 - lisnato zeleno povrće, mahunarke, šparoge, cikla, naranče i drugo citrusno voće bogati su vitaminom B9, poznatim i kao folna kiselina. Ključan je za sintezu i popravak DNK, diobu stanica i stvaranje crvenih krvnih stanica te igra važnu ulogu u zdravlju mozga i mentalnom blagostanju. Dr. Hyman preporučuje 400 mikrograma dnevno.

Vitamin B12 - osobe koje ne jedu meso, sklone su nedostatku vitamina B12. B12 je važan za zdravlje živčanog tkiva, funkciju mozga i proizvodnju crvenih krvnih stanica. "Također podržava sintezu DNA i pomaže u sprječavanju anemije. Izvrsni izvori uključuju ribu, meso, perad, mliječne proizvode i jaja", navodi liječnik, preporučujući 1.000 mikrograma metilkobalamina (aktivnog oblika B12 koji se može nadopunjavati) dnevno.

Vitamin C - "Vitamin C sudjeluje u sintezi kolagena, antioksidativnoj zaštiti i imunološkoj funkciji, poboljšava apsorpciju željeza i podržava funkciju mitohondrija", objašnjava dr. Hyman za Vogue. Preporučuje unos do 1.000 mg dnevno uz pomoć namirnica poput naranči, limuna, bobičastog voća, paprike i brokule.

Vitamin D - posebno je teško izbjeći nedostatak vitamina D, osobito između rujna i travnja, kada sunčeva svjetlost nije tako dostupna. "Održavanje zdravih razina važno je jer vitamin D omogućuje apsorpciju kalcija, rast kostiju i imunološku funkciju, a studije su povezale njegov nedostatak sa sezonskim afektivnim poremećajem i depresijom", ističe liječnik. Najbolji način da osiguramo dovoljne razine vitamina D jest izlaganje sunčevoj svjetlosti, a masna riba, obogaćeni mliječni proizvodi, gljive i jaja također ga sadrže, iako je teško dobiti dovoljno samo putem prehrane. Zato je suplementacija ključna, kaže dr. Hyman. Nacionalna zdravstvena služba (NHS) preporučuje 600 IU dnevno, no većina stručnjaka preporučuje znatno više. Dr. Hyman savjetuje unos od 5.000 IU dnevno.

Pa onda, jedite bolje... što reći drugo ;)