Najveći svjetski zabavni park na napuhavanje stiže u Hrvatsku

Najveći "napuhanac" na svijetu s čak 300 metara dugačkom stazom s brojnim preprekama te 18 metara visokim toboganom za one najhrabrije, sve uz animacijski tim koji pomaže i usmjerava te zabavu uz DJ-a..., stiže ovog ljeta u Hrvatsku.

Po prvi puta "The Monster" napušta Veliku Britaniju i seli se u Zadar - u Falkensteiner Punta Skala resort - gdje će od 24. lipnja do 4. kolovoza zabavljati i uveseljavati posjetitelje. Ovaj najluđi i najzabavniji parkour namijenjen je djeci starijoj od sedam godina, a na svoje će konačno doći i ona "velika i vječna djeca" koja s čežnjom gledaju na atrakcije na kojima se njihovi mališani zabavljaju, jer je The Monster namijenjen i njima - odraslima.

Vrijeme provedeno u slobodnoj igri posljednjih se godina strmoglavilo za nevjerojatnih 90%, pa djeca većinu svojeg slobodnog vremena, osim uz ekrane, provode u nekakvim strukturiranim aktivnostima gdje im drugi određuju što će raditi i kako će upotpuniti vrijeme, što se, između ostalog, loše odražava i na kretanje te kontrolu vlastitog tijela. Osim što stimulira razvoj mozga i jača socijalne vještine, nesputana igra važna je za cijeli lokomotorni sustav, a upravo parkour, ta prirodna metoda razvoja ljudskog tijela, uči kako se kretati što brže i efikasnije.

Oni koji se uz minimalno dva noćenja odluče za smještaj u Falkensteiner Family Hotelu Diadora, Hotelu & Spa Iadera ili u Premium apartmanima Senia u sklopu ovog ekološkog i sportskog resorta, idealnog za aktivan obiteljski odmor, imaju slobodan ulaz na ovu nezaboravnu zabavu. No "The Monster" nije namijenjen samo gostima resorta Punta Skala, već i svim zainteresiranima, a ulaznice će se moći kupiti na licu mjesta te na web stranici Eventima.