Najsretniji znakovi horoskopa koji dobivaju na lotu

Horoskop je nekima sretan, drugima nije, treći kažu da to nema veze, četvrti da je to jednostavno glupost... no, ako se gleda koje prošle godine dobio najviše puta na igrama na srećun, Ribe su najsretniji znak horoskopa. .

Dakle, Ribe (rođeni između 19. veljače i 20. ožujka) osvojili su 11,6 posto svih dobitaka na lutriji. Odmah iza Riba nalaze se Blizanci, a igrači ovog horoskopskog znaka osvojili su 9,9 posto dobitaka, a jedan posto manje ima Djevica s 8,9 posto i Vodenjak s 8,5 posto.

No, netko mora biti i najnesretniji horoskopski znak, a te je godine bio Strijelac jer je samo šest posto pripadnika tog horoskopskog znaka osvojilo jackpot na lutriji.

Dakle, da vidimo tablicu...

- Ribe 11.6%

- Blizanci 9.9%

- Djevica 8.9%

- Vodenjak 8.5%

- Škorpion 8.5%

- Bik 8.5 %

- Rak 8.2%

- Lav 7.7%

- Vaga 7.7%

- Jarac 7.7%

- Ovan 7.5%

- Strijelac 6%