Najpopularniji party s Ibize stiže na EXIT

I prošlog ljeta EXIT je spremio istinski "Arenamagedon" ali ovogodišna postava svjetski poznate mts Dance Arene ipak donosi svoje najjače izdanje ikad!

Vijest da je Carl Cox prvi objavio svoj povratak na jedan od najvećih svjetskih raveova na otvorenom, odjeknula je širom svijeta, a njemu su se ubrzo pridružili i sve vodeće elektronske zvijezde današnjice Paul Kalkbrenner, Amelie Lens, Maceo Plex, Jeff Mills, Charlotte de Witte, Boris Brejcha, Peggy Gou, Dax J, Monika Kruse, Adriatique, Satori, Johannes Brecht i brojni drugi.

Ovu "galaktičku" postavu kompletirat će nitko drugi nego današnji kralj Ibize i najpopularniji svjetski glazbenik porjeklom s ovih prostora, Mladen Solomun! Popularni šef house scene ove godine stiže u svom čuvenom "+1" formatu uz istoimeni party s kojim je osvojio fanove koji iz cijelog svijeta dolaze slušati ga na Ibizi. Krajnje specifične "Solomun +1" zabave u slavnom klubu Pacha smatraju se trenutno najpopularnijim na španjolskom otoku, najvažnijoj svjetskoj destinaciji za noćni provod, a format u kojem Mladen svakog tjedna poziva jednog specijalnog gosta da s njim nastupa cijelu noć, pokazao se kao pun pogodak! Duh Ibize, kojom ležerno vlada već godinama unazad, na EXIT donijet će uz pomoć ne jednog, već dva gosta za ovu specijalnu priliku!

Na Petrovaradinskoj tvrđavi pridružit će mu se vodeći svjetski duo današnje techno i house scene Tale of Us, koji mu uvijek gostuju u samoj završnici "Solomun +1" sezone, baš kao i on u finalu njihovog serijala "Afterlife" partyja, zbog čega su mnogi upravo ovaj "back2back" par proglasili za trenutno najtraženiji na svijetu! Ovaj udarni trio u subotu, 6. srpnja "preuzet će" komandu nad gigantskom pozornicom na čak šest sati, i to prvo zasebno, a potom i u zajedničkom, dvosatnom nastupu!

Svakog tjedna na Ibizi tijekom izuzetno duge, gotovo petomjesečne ljetne sezone, Solomun lično bira jednog gosta s kojim dijeli DJ pult u uvijek rasprodanom klubu Pacha, a ovaj serijal partyja ostvario je međunarodni uspjeh uz razne Mladenove goste kao što su Sven Vath, Dixon, Black Coffee, DJ Tennis, ali i mnogi drugi glazbenici među kojima je od ljetos i beogradski umjetnik Vladimir Ivković! Za ovu specijalnu priliku odabrao je Tale of Us, talijanski dvojac koji se trenutno nalazi na vrhuncu svoje izuzetno uspješne karijere, a njihov nastup na prošlom izdanju EXIT festivala, ocjenjen je kao jedan od najboljih u posljednjih nekoliko godina. Karm i Mateo nepovratno su osvojili klupsku scenu hitovima kao što su „Another Earth", "Northern Star", "Monument" i druge, ali i s jednom od najpopularnijih etiketa u posljednjih nekoliko godina.

Osim lokacija kao što su Miami, New York, Paris, Tulum i naravno, Ibiza, na ekskluzivnoj mapi od ove godine nalazi se i Novi Sad kao dom Exita, glazbenog festivala za koji je Solomun rekao da mu je "jedna od najboljih stvari koju je u životu doživio"! Svoj pohod na svjetski vrh, Solomun je započeo, između ostalog, upravo na EXIT festivalu još 2010. godine kada je prvi put nastupio u uvijek posebnom završnom terminu u ranim jutarnjim satima! Neraskidiva povezanost s festivalom na Petrovaradinskoj tvrđavi potvrđena je i prošle godine, kada je prepunoj Areni „isporučio" krajnje inspiriran set, potvrđujući svoj status jednog od suvremenih rezidenata Exita, te ga je publika ovacijama navela da nastup produži još pola sata! Dobitnik prestižne DJ Awards nagrade za najbolji melodični house i techno u 2018. godini izgleda stiže sve - osim čelne pozicije u izdavačkoj kući Diynamic koja je nedavno proslavila 100. izdanje, nalazi vremena da uz Tale of Us bude glavni lik u najpopularnijoj video igri GTA, ali i da na svjetskoj pozornici predstavlja talent koje ovo podneblje pruža.

Petrovaradinsku tvrđavu na sljedećem izdanju EXIT festivala od 4. do 7. srpnja pohodit će neka od najaktualnijih imena, ali i žive legende svjetske glazbene scene, među kojima su rock titani The Cure, te Greta Van Fleet, Carl Cox, Skepta, Dimitri Vegas & Like Mike, DJ Snake, Desiigner, Lost Frequencies, IAMDDB, Sofi Tukker, Tom Walker, Maceo Plex, Solomun, Tale of Us, Charlotte De Witte, Boris Brejcha, Peggy Gou, Jeff Mills, Amelie Lens, Dax J, Phil Anselmo & The Illegals, Tarja Turunen, 65daysofstatic, The Selecter, Peter & The Test Tube Babies, Whitechapel, Atheist Rap, Arcturus, Total Chaos, kao i druga velika imena koja će biti objavljena u sljedećim tjednima.

