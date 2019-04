Gato Preto stižu na OTP World pozornicu INmusic festivala #14

Gato Preto, afrička dance senzacija premijerno stiže na OTP World Stage INmusic festivala u sklopu hvaljenog projekta Europavox.

Gato Preto je bend koji pomiče granice afričke glazbe na koju je publika navikla, a kako ističu svjetski mediji, to rade na najbolji mogući način. Radi se o skupini kojoj popularnost iz dana u dan sve više raste zbog impresivnih nastupa diljem svijeta, unatoč činjenici da dosad nisu objavili nijedan službeni singl. Gato Preto je kombinacija elektronike, afričkih ritmova i kulture koja spaja sve dijelove svijeta, od Njemačke preko Gane do Senegala. Pjevačica Gata svojim snažnim vokalom privlači publiku raznih žanrova, a skupa s producentom Leeom Bassom osvaja pozornice od festivala poput SXSW do nizozemskog Eurosonica. U travnju ove godine planiraju objaviti prvi službeni singl, kojeg će premijerno predstaviti i publici najvećeg hrvatskog open-air festivala. Na pozornicu INmusica #14 stižu u sklopu projekta Europavox, čiji je INmusic festival ponosni partner.

Europavox projekt predvođen Europavox Festivalom sufinanciran je od strane Europske komisije kao važan program za poticanje međueuropske suradnje i doprinos suvremenoj kulturi i glazbi. Europavox okuplja partnere iz sedam europskih država i najvažnije glazbene promotore i festivale u svakoj od partnerskih zemalja sa ciljem poticanja razmjene suvremenih autorskih izvođača iz svih dijelova Europe, razvijanju inovativnih pristupa na području europske glazbene industrije te zajedničkom javnom zagovaranju bogatstva i raznolikosti interkulturalne europske baštine.

Gato Preto se na INmusic festivalu #14 pridružuju impresivnom line-upu koji uključuje The Cure, Foals, Suede, Garbage, The Hives, Johnny Marr, LP, Kurt Vile & The Violators, Frank Turner & The Sleeping Souls, Sofi Tukker, Santigold, Peter Bjorn and John, Skindred, Zeal & Ardor, Fontaines D.C., Black Honey, Mangroove te Edi East Trance Bluesu uz još mnoga glazbena imena i iznenađenja.

Vrhunski program i iznimno povoljnu cijenu ulaznica INmusic festivala prepoznao je i jedan od najvažnijih glazbenih časopisa na svijetu, kultni New Musical Express koji je zagrebački INmusic festival proglasio najboljim i najpovoljnijim festivalom u Europi.

INmusic festival #14 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2019. godini omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu.

U prodaji su trodnevne ulaznice za 14. INmusic festival koje se mogu nabaviti putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 549 kn (+ troškovi transakcije), dok trodnevne festivalske ulaznice još uvijek možete nabaviti u ograničenom broju u preko 140 poslovnica OTP banke Hrvatska i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) po cijeni od 499 kn.

Kamperske ulaznice za INmusic #14 dostupne su isključivo putem festivalskog webshopa po cijeni od 250 kn (+ troškovi transakcije) do isteka zaliha.