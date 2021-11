Najgore piće za kožu je alkohol jer upravo alkohol uzrokuje brže starenje. Alkoholna pića ima velike učinke na jetru, zbog čega koža može izgledati starije.

Nutricionistica Amy Goodson objasnila je koje sve negativne učinke alkohol može imati.

"Koža s godinama postaje tanka i suha, a određeni vanjski čimbenici mogu ubrzati taj proces. Alkohol može dovesti do dehidracije pa može dodatno postarati kožu ako se alkoholna pića konzumiraju u velikim količinama", ističe nutricionistica.

Prekomjerno pijenje alkohola na dnevnoj bazi može ostaviti dodatne negativne učinke na kožu tako što vam poremeti ritam spavanja. Studija objavljena u časopisu Nature pokazala je da osobe koje često konzumiraju velike količine alkohola imaju više problema sa spavanjem.

Druga studija objavljena u časopisu Case Medical Center zaključila je da problemi sa spavanjem vode do bržeg starenja.

Eat this navodi da nije problem ako ponekad popijete umjerenu količinu alkohola, no nemojte pretjerivati i pripazite na to koliko alkohola pijete.