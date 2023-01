Najčešći mitovi o mršavljenju

Najčešće mitove o mršavljenju koje najčešće se čuju na frizuri ili nekom sličnom mjestu gdje će netko na glas pričati svoja iskustva... no, može i gore - može biti neki liječnik koji svakodnevno sluša hrpu gluposti koje su ljudi ispalili.

I što sada? Najbolje bi bilo da on sam to obajvi, naravno anonimno, kako bi ljudi znali što ne bi trebali raditi... e pa, evo, to je ovak članak ;)-

Mit #1: Brze dijete sjajno skidaju kile - velik broj ljudi odlučuje se na brze dijete koje u samo nekoliko tjedana ili mjeseci obećavaju nevjerojatne rezultate i gubitak kilograma. Međutim, Sanghvi objašnjava kako upravo ovakav režim nikako ne preporučuje. Otprilike početkom svake nove godine mnogi ljudi svoju pozornost usmjeravaju na ciljeve mršavljenja te se odlučuju na brze dijete. Ne preporučujemo nikakve brze dijete jer one samo usporavaju vaš metabolizam, utječući na vašu sposobnost mršavljenja. Slično tome, ne bih poticao ni potpuno odricanje od određenih skupina hrane poput mesa ili ugljikohidrata. To može dovesti do nedostatka važnih vitamina i minerala.

Mit #2: Kokosovo ulje najzdravije je ulje - ne baš... zapravo, ne sigurno. Kokosovo ulje često koriste osobe koje nastoje iz korijena promijeniti stil života, a ova namirnica reklamira se kao superhrana i najbolja alternativa drugim uljima. Međutim, kokosovo ulje zapravo ima 20 posto više kalorija od mnogih drugih namirnica poput maslaca. Osim toga, kokosovo ulje također sadrži oko 65 posto više zasićenih masnoća od maslaca, istu količinu kao goveđe ulje. Ova vrsta masti povezana je s lošim kolesterolom i stoga može doprinijeti problemima poput bolesti srca i moždanog udara.

Mit #3: Konzumiranje hrane s niskim udjelom masti pomaže pri mršavljenju - mnogi ljudi koji nastoje smršavjeti misle da bi trebali jesti hranu s manje masnoće kako bi izgubili nakupljene kilograme, ali dr. Sanghvi kaže da to nije nužno ispravan pristup mršavljenju. Naime, on smatra kako ne postoji režim prehrane koji propisuje koliko malo masnoće treba sadržavati hrana s oznakom "niske ili smanjene masnoće.

Mit #4: Određene namirnice ubrzavaju metabolizam - još jedan uobičajeni mit, prema dr. Sanghviju, jest vjerovanje da neka hrana može ubrzati metabolizam. Namirnice poput zelenog čaja, jabučnog octa i čilija samo su neke od namirnica za koje možemo čuti da ubrzavaju naš metabolizam pomažući tijelu da sagori više kalorija i samim time pomažu u mršavljenju. No, zapravo je vrlo malo znanstvenih dokaza koji bi to poduprli. Povrh toga, mnogi proizvodi za koje se kaže da pospješuju vaš metabolizam zapravo imaju visok sadržaj šećera i kofeina što samo pridonosi dodatnom debljanju.

Sve u svemu, ne vjerujte svemu što čujete ;)