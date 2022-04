Poznata je satnica nastupa Prinsa Thomasa

Ovu subotu, 16.4., započinje dugo najavljivani "The Garden Presents" serijal nastupa u Petom Kupeu, a otvara ga ikona norveške elektroničke scene Prins Thomas.

Za "The Garden Presents" serijal zaslužna je The Garden Brewery, jedna od naših, i u svjetskim razmjerima, najpoznatijih i najcjenjenijih craft pivovara, koja uz proizvodnju piva u svojem The Garden Resortu ugošćuje festivale poput Dimensionsa, Outlooka, Defected Croatia.

Kako im kao velikim ljubiteljima muzike i zabave ljetni festivali nisu dovoljni da utaže žeđ za dobrom glazbom i plesom, u suradnji s Petim Kupeom, novom atraktivnom zagrebačkom lokacijom u kojoj se isprepliću glazba, umjetnost, edukativni sadržaji i gastronomija, organiziraju seriju nastupa pod nazivom "The Garden Presents" koju otvara upravo Prins Thomas 16.4.

Satnica nastupa 16.4. u Petom Kupeu je:

21:30 vrata

22:00 Antonio Zuza

00:00 Prins Thomas

2:30 Pepi Jogarde

Biografije DJ-a su uglavnom dosadne, egocentrične i egoistične. Prins Thomas to jako dobro zna i zato ih ne voli, u svakoj djeluje kao najbolji DJ na svijetu. Iako bi većina ljudi voljela takav komentar o svojim vještinama, Thomas Moen Hermansen, tj. Prins Thomas je, kao i svi Skandinavci, izrazito skromna osoba. Gotovo je sigurno da je izrazito opuštena priroda Osla i okolice, u kojoj obitava cijeli svoj život, zaslužna za to što ga čini pretjerano samozatajnim. Redovito se druži s Hans-Peter Lindstromom (Feedelity Records) i Toddom Terjeaom, s kojima radi i snima, a surađuje i s legendama underground scene u Oslu, poput idiosinkratičnog Runea Lindbæka ili tajanstvenog DJ-a Strangefruita.

Ljubav prema glazbi rodila se od malih nogu, svirao je gitaru, bas i bubnjeve u više bendova nego što susjedna Finska ima jezera. Okušao se i u violončelu, no više ga je tada zanimala svirka u raznim žanrovima od punka do psihodeličnog popa. Svoje je prve DJ korake napravio kad je imao devet godina, puštajući hip hop i electro paralelno sa svojim breakdance pokušajima. Mnogo godina kasnije iskristalizirao se u DJ majstora, sa svim karakteristikama dobrog DJ-a: odličnom vještinom, produkcijom, remixevima kakve mnogi samo sanjaju da mogu napraviti, te sposobnošću besprijekornog slaganja stvari, dodajući im novu dimenziju. U svojim setovima savršeno miješa staro s novim, minimal s balearicom, Detroit technom, discom ili svojim klasicima, a svakako se tu ukomponiraju i primjese krautrocka, psihodelije i progresive.

Neopterećen glazbenim žanrovima i granicama, njegova izdavačka kuća Full Pupp nudi neke od najboljih house-not-house, neo-disco ili call-it-what-you-want izdanja plesne glazbe. Sa svojim drugim labelom Internasjonal te granice još odlučnije pomiče, točnije ukida, putujući, puštajući ploče i družeći se s producentima iz svih krajeva poznatog i nepoznatog svijeta, besprijekorno implementirajući njihove zvukove u svoj glazbeni imaginarij, te dajući mogućnost producentima i glazbenicima iz svih zakutaka našeg planeta da se čuje za njih i njihov rad.

U jednom trenutku mu se smiješila i karijera kuhara, no nakon što su ga 1994. prijatelji pozvali da bude DJ u njihovom novom klubu, radost reprodukcije ploča za pultom učinila je svoje; Prins Thomas postao je jedna od ikona norveške elektroničke scene, ali i šire, stoga nema stoga boljeg gosta za premijerno izdanje serijala "The Garden presents" u novootvorenom Petom Kupeu.

Podršku mu pružaju dugogodišnji prijatelj Pepi Jogarde, voditelj Adriatic Coastinga, te Antonio Zuza, spiritus movens Imogen Recordingsa i Petog Kupea.