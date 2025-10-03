Najbolje voće za vaš metabolizam

Hrana koju svakodnevno biramo izravno utječe na sve te parametre, a stručnjaci se slažu da među voćem jedno posebno prednjači - borovnice.

Podrška zdravoj probavi

Svježe borovnice sadrže oko četiri grama vlakana po šalici, dok divlje sadrže i do šest grama. Vlakna su presudna za redovitu probavu i zdravlje crijevne mikrobiote.

"Borovnice su dobar izvor vlakana, a budući da su divlje borovnice manje od običnih borovnica, dobivate više kore borovnice po zalogaju, a kora je mjesto gdje se nalaze vlakna", pojašnjava savjetnica za prehranu Kitty Broihier.

No, doprinosi idu i dalje od vlakana. "Visoka koncentracija polifenola u korama voća hrani naše crijevne bakterije, što pruža još veću metaboličku podršku", dodaje dijetetičarka Danielle VenHuizen.

Prirodni borac protiv upala

Borovnice su poznate po visokom udjelu antioksidansa. "To je zbog njihove tamnoplave boje, koja potječe od antocijanina", objašnjava dijetetičarka Alyssa Smolen. "Antocijanini su snažan pigment koji doprinosi smanjenju oksidativnog stresa i upala."

Smolen ističe da istraživanja pokazuju kako antocijanini jačaju endotelne stanice, ključne za zdravlje krvnih žila i dobar protok krvi. Jedno istraživanje otkrilo je da konzumacija 200 grama borovnica dnevno tijekom mjesec dana može sniziti krvni tlak kod zdravih ljudi.

Pomoć pri održavanju zdrave težine

Sa samo 84 kalorije po šalici, borovnice su niskokaloričan dodatak obrocima i međuobrocima. Njihov prirodni okus pomaže zasladiti jela bez dodanog šećera.

"Borovnice zaista nude kompletan paket kada je riječ o gubitku težine", kaže VenHuizen. Vlakna produljuju osjećaj sitosti, dok antioksidansi pomažu u smanjenju upalnih procesa povezanih s debljanjem.

Stabiliziraju razinu šećera u krvi

Unatoč prirodnim šećerima (oko 15 grama po šalici), borovnice imaju nizak glikemijski indeks. "Nizak glikemijski indeks znači da borovnice ne uzrokuju nagle skokove šećera u krvi nakon što ih pojedete", objašnjava Broihier. "Umjesto toga, dobivate blaži porast i pad, a to pomaže tijelu da učinkovitije upravlja glukozom."

Takav učinak čini ih izuzetno korisnima za metabolički sustav. "Stabilna kontrola šećera u krvi smanjuje stres na tjelesni inzulinski sustav i kamen je temeljac metaboličkog zdravlja", naglašava Broihier. Istraživanja dodatno pokazuju da borovnice mogu sniziti šećer u krvi natašte, poboljšati inzulinsku osjetljivost i smanjiti HbA1c, osobito kod osoba s dijabetesom.

Sve u svemu, kako ih u trgovinama ima tijekom cijele godine, uzmite ih par puta tjedno i osjećat ćete se puno bolje...