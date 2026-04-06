Najbolja purica s mlincima – tradicionalni recept koji uvijek uspijeva

Purica s mlincima jedno je od najpoznatijih jela kontinentalne Hrvatske, nezaobilazno na svečanostima, obiteljskim okupljanjima i blagdanima. Tajna ovog jela krije se u jednostavnim sastojcima, ali i u pažljivoj pripremi koja osigurava savršen okus i teksturu.

Za pripremu će vam trebati jedna purica (oko 3-4 kg), sol, papar, mljevena crvena paprika, češnjak, ulje ili mast te malo vode ili temeljca. Za mlince je potrebno oko 500 g suhih mlinaca, koje možete kupiti ili napraviti kod kuće.

Prije svega, puricu je potrebno dobro očistiti i osušiti papirnatim ručnikom. Zatim je iznutra i izvana natrljajte solju, paprom i mljevenom paprikom. Češnjak možete sitno nasjeckati ili zgnječiti te ga utrljati u kožu kako bi meso dobilo dodatnu aromu. Po želji, puricu možete ostaviti nekoliko sati ili preko noći u hladnjaku kako bi upila začine.

Pećnicu zagrijte na 180 °C. Puricu stavite u veći lim za pečenje, prelijte je uljem ili rastopljenom mašću te dodajte malo vode ili temeljca na dno lima. Pecite je pokrivenu aluminijskom folijom oko dva sata, povremeno je podlijevajući vlastitim sokom. Nakon toga maknite foliju i nastavite peći još sat vremena kako bi koža postala zlatno-smeđa i hrskava.

Tijekom pečenja važno je redovito prelijevati puricu sokovima iz lima kako bi ostala sočna. Ako primijetite da se prebrzo zapeče, možete je ponovno lagano prekriti folijom. Vrijeme pečenja ovisi o veličini purice, ali okvirno se računa oko 40 minuta po kilogramu.

Dok se purica peče, pripremite mlince. Zakuhajte veću količinu posoljene vode i prelijte mlince. Ostavite ih nekoliko minuta dok ne omekšaju, zatim ih ocijedite. Nakon toga ih prebacite u lim s pečenjem ili ih prelijte sokovima od purice kako bi upili bogat okus. Kratko ih promiješajte i, po želji, vratite u pećnicu na nekoliko minuta da se dodatno prožmu aromama.

Kada je purica gotova, izvadite je iz pećnice i ostavite desetak minuta da "odmori" prije rezanja. To će pomoći da meso zadrži sočnost. Poslužite je narezanu uz tople mlince, preliveno s malo umaka od pečenja.

Ovo jelo savršeno spaja hrskavu koricu i mekano, sočno meso s jednostavnim, ali ukusnim mlincima. Upravo ta kombinacija čini puricu s mlincima omiljenim izborom za posebne prigode.

Zaključno, iako zahtijeva nešto vremena i pažnje, priprema purice s mlincima nije komplicirana. Uz malo truda i dobar recept, rezultat će biti jelo koje će oduševiti sve za stolom i stvoriti pravu blagdansku atmosferu.