Na Antarktici rekordno toplo

Od kraja 1980-ih Antarktika je doživjela dramatičan skok temperatura, najvećim dijelom uslijed klimatskih promjena. Dok se površina Zemlje do sada prosječno zagrijavala po 0,2°C u jednom desetljeću, ovdje je to zagrijavanje iznosilo 2,4°C više od prosječnih temperatura za razdoblje od 1981. do 2010.

Istraživanje skupine znanstvenika što ga je objavio Nature, objašnjava da je riječ o klimatskim promjenama, ali i o procesu u morskim vodama tropskog Pacifika, tisućama kilometara daleko.

Znanstvenici su uočili da je tijekom posljednja tri desetljeća nad Wedellovim morem, južno od Atlantskog oceana, učestao nizak tlak zraka, ciklone, kao posljedica povišenih površinskih temperatura u zapadnom Tihom oceanu. Takva situacija kombinirana s kretanjima zračnih masa uslijed rotacije planeta, dovela je do češćih prodora toplog i vlažnog zraka s Atlantskog oceana.

Već su ranije studije pokazale da zagrijavanje zapadnog Tihog oceana može preko cirkulacije zračnih masa, udariti po stabilnosti temperatura Antarktike. Posljednjih desetljeća, a posebno posljednjih godina, s Antarktike stižu sve dramatičnije vijesti o odlamanju ledenih ploča površine omanjih država, a debljine stotinama metara.

S druge strane svijeta Arktik je ušao u takva razdoblja zagrijavanja i otapanja da je još samo pitanje kada će svijet dočekati dan kad unutar sjevernog polarnog kruga više uopće neće biti leda. Sredinom lipnja ove godine u sibirskom gradu Verhojansku izmjereno je čak 34°C. Zima je 2018. na Sjevernom polu bila za 4,9°C toplija od prosjeka, a na trećini površine čak za 15°C, pri čemu je nekoliko dana tijekom veljače te godine temperatura po velikim prostranstvima Grenlanda i sjevera Kanade bila iznad 15°C, ponegdje i više od toga.