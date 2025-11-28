My Voice, My Choice - napadnuti smo!

Mnogo smo toga prošli zajedno u protekle dvije godine. Bili smo napadani, ismijavani i podcjenjivani - ali smo nastavili dalje. I u tom smo vremenu izgradili nešto izvanredno: zajednicu različitih dobnih skupina, religija, profesija i porijekla koja brine jedni o drugima i bori se za budućnost u kojoj svatko može živjeti dostojanstveno i sigurno.

U posljednjih nekoliko tjedana osvojili smo važne glasove u Europskom parlamentu. Korak po korak, siguran i dostupan pobačaj u EU postaje stvarna mogućnost. I zbog toga napadi na nas postaju sve ekstremniji.

Jučer je krajnje desničarska španjolska stranka Vox održala konferenciju za novinare punu laži, napada i diskreditacija o nama, zajedno s Europskim centrom za pravo i pravdu - europskim ogrankom Američkog centra za pravo i pravdu. Među mnogim lažima i manipulacijama na koje nećemo ni odgovoriti, tvrdili su da naša inicijativa traži nešto što nije pravno moguće. Ali jednostavna istina je da nas napadaju jer napredujemo - jer je naš prijedlog, koji je registrirala Europska komisija, svima pokazao da ono što je spriječilo EU da djeluje nije nedostatak pravne osnove, već nedostatak političke volje.

Da bismo razumjeli što se događa, važno je znati tko su te organizacije - i što žele.

Što je Vox?

ekstremno desničarska španjolska politička stranka

povijest sumnjivog (krediti od Orbanovih banaka) i ilegalnog financiranja (novčane donacije nepoznatog podrijetla) njihovog rada

obećala je zabranu pobačaja u Španjolskoj prije posljednjih izbora 2023.

obećala je 2021. da će, ako pobijedi na lokalnim izborima u Madridu, blokirati pristup pobačaju

u Castilla-Leónu 2023. gotovo su uveli obvezno slušanje otkucaja srca i 4D skeniranje fetusa

širi lažne vijesti o "postabortusnom sindromu" kako bi potaknula strah i protivljenje pobačaju

uspoređuje pobačaj s Holokaustom - da, stvarno

Što je Američki centar za pravo i pravdu (ACLJ)?

američka ekstremno desničarska organizacija s podružnicama u Europi i Africi

predvođena bivšim odvjetnikom Donalda Trumpa koji ga je branio tijekom njegovog opoziva

podržava agresivne kampanje protiv pobačaja diljem svijeta

podržava napore za kriminalizaciju homoseksualnosti u Africi

kampanje za narušavanje odvojenosti crkve i države

dio anti-rodnog pokreta u Europi koji je prikupio 1,18 milijardi dolara za pobačaj, spolni odgoj i LGBTQ+ prava između 2019. i 2023.

podržala akcije koje su dovele do gotovo potpune zabrane pobačaja u Poljskoj

Ove su skupine koordinirane, dobro financirane i spremne reći bilo što. Tijekom rasprave o rezoluciji kojom se podržava naša inicijativa u Europskom parlamentu, zastupnik Voxa doslovno je rekao: „Mrzim My Voice, My Choice i homoseksualce."

Ali mi ne mrzimo nikoga. Borimo se za društvo u kojem svatko može odlučivati ​​o vlastitom tijelu, gdje se nitko ne suočava s nasiljem i gdje svatko može živjeti dostojanstveno.

I ne idemo nikamo.

Hvala vam što stojite uz nas.