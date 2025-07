My Baby stiže u Tvornicu

Obožavana nizozemsko-novozelandska trojka MY BABY ponovno stiže u Tvornicu kulture! Voljeni trio po peti će put stati na stage u Šubićevoj u petak, 7. studenog 2025. godine kako bi svojim hipnotičkim voodoo zvukom začarao zagrebačku publiku.

MY BABY - „stupid"

Nakon što su 2023. godine pred prepunom Tvornicom promovirali svoj peti studijski album „sake sake sake", Cato van Dijck, Joost van Dijck i Daniel 'Dafreez' Johnston vraćaju se pred zagrebačku publiku. Neustrašivi trio poznat po svojoj beskompromisnosti i magičnom eksperimentiranju zvukovima i žanrovima uspješno je stvorio svoj zvučni potpis koji neprestano evoluira. S temeljima u sirovom, organskom bluesu i funku, MY BABY zaranja u neodoljivi groove basa, zvuk novozelandskog duba i amsterdamske EDM scene stvarajući psihodelično audio iskustvo. Svoj moderni zvuk kroje fuzionirajući prošlost i sadašnjost, uvijek ostajući vjerni svojim analognim korijenima, uspješno stvarajući futuristički zvuk.

MY BABY - „Seeing Red"

MY BABY iza sebe imaju pet studijskih albuma, a već su „Shamanaid" (2015.), „Prehistoric Rhythm" (2017.) i „Mounaiki" (2018.) stigli do ušiju šire javnosti i bendu priskrbili hvalu brojnih kritičara zbog njihove originalnosti, umjetničkog izričaja i kvalitete, ali i brojne nagrade, među kojima je i Edison (nizozemska verzija Grammyja). Posljednjim su albumom „sake sake sake" učinili poseban iskorak u eksperimentiranju zvukovima, stilovima i žanrovima te oduševili svoje obožavatelje. Uz to, izdanje je producirao Steve Dub, peterostruki dobitnik Grammyja koji je poznat po svojim suradnjama s izvođačima kao što su Chemical Brothers, The Prodigy, New Order, Moby i Primal Scream. Osim po izvanrednoj diskografiji, MY BABY posebno se ističu svojim očaravajućim i hipnotičkim live nastupima u kojima ostaju vjerni svojim instrumentima, bez korištenja semplova. Psihodelično su iskustvo u posljednjih deset godina priuštili publici diljem svijeta, a svirali su i na najvećim svjetskim pozornicama, od Glastonbury festivala do Szigeta, rušeći geografske i glazbene granice. U Hrvatskoj su uvijek rado viđeni gosti, a nakon svog posljednjeg zagrebačkog koncerta u sklopu Zagreb Beer Festa, po peti se put vraćaju u Tvornicu kako bi publici servirali poseban klupski koncert.

MY BABY - „a dream i dream"

MY BABY za zagrebačku publiku pripremaju glazbeni trip, psihodelično putovanje zvukom i jedinstvenim koncertnim iskustvom koje se ne zaboravlja. Nizozemsko-novozelandska senzacija ponovno će zasjati na omiljenoj pozornici Tvornice kulture.

Ulaznice po early bird cijeni od 18 eura dostupne su na www.tvornicakulture.com, na blagajni Tvornice kulture, svim prodajnim mjestima CoreEventa ili online u sustavu CoreEvent. Regular cijena ulaznice iznosit će 20 eura, dok će na dan koncerta za ulaznicu biti potrebno izdvojiti 23 eura.