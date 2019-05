Muške su suze krokodilske...

Muškarci ne plaču... barem ih tako uče od malih nogu, ne samo u našoj kulturi već širom svijeta, na užas njihovih majki i ostatka normalnog pučanstva...

Jer, tu sramote definitivno nema - ustanovljeno je da na učestalost plakanja utječe stres, točnije tjeskoba koju određena osoba u tim trenucima osjeća.

Učestalo plakanja može biti i znak depresije koja se najčešće prepoznaje po gcbitku energije i apetita, poremećaju raspoloženja i osjećaju tuge.

Znate li zašto žene plaču češće od muškaraca? Ne zato što su nužno slabiji spol, već je za sve to odovoran X kromosom... no dajte vi to objasnite prosječnom frajeru?!

S druge strane, muške suze su krupnije od ženskih, zbog čega pripadnicama nježnijeg spola treba manja količina suza da bi one potekle niz obraze. Baš zbog toga što su krupnije, muškarcu je lakše nego ženi da ih obriše ili prikrije.

Suze naviru na oči i u trenucima umora i neispavanosti. Osobe koje u prosjeku spavaju između četiri i pet sati s vremenom postaju tužnije i razdražljivije, pa lako briznu u plač, čak i kada naizgled ne postoji konkretan razlog za takvu vrstu emocionalnog pražnjenja