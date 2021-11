Muškarci ne plaču i drugi mitovi o zdravlju

Neki od najčešćih zdravstvenih rizika kod muškaraca su: srčane bolesti, respiratorne bolesti , ozljede i nesreće, bolesti jetre, dijabetes, alkoholizam, depresija i spolno prenosive bolesti.

Proveli smo kratko istraživanje sa 70 muškaraca mlađih od 50 godina i saznali kako 20% njih nikad nije bilo na sistematskom ili preventivnom pregledu, 61% nikad nije bilo na pregledu madeža, a kad se informiraju o nekom zdravstvenom pitanju najčešće pitaju liječnika ili pretražuju Internet.

Najčešći mitovi o muškom zdravlju

MIT 1 - Nošenje šešira/kapa uzrokuje ćelavost?

You can leave your hat on, šeširi/kape ne utječu na pojavu ćelavosti. Opadanje kose kozmetički je, ali i zdravstveni problem kod žena i muškaraca, premda češće pogađa muškarce srednje dobi. Ćelavljenje kod žena i muškaraca naziva se alopecija, a radi se o gubitku kose koji uzrok ima u genetici, bolesti ili negativnim utjecajima iz okoline.

MIT 2 - Muškarci ne moraju nanositi sredstva za zaštitu od sunca?

UV zračenje jednaku štetu čini koži muškarca i žene. Prema posljednjim dostupnim podacima Registra za rak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo broj osoba oboljelih od melanoma u Hrvatskoj doseže ukupno 926 novooboljelih osoba, od čega 501 muškarac te 425 žena.

MIT 3 - Ako ne možeš pustiti bradu, to znači da imaš manjak testosterona?

Čimbenici koji utječu na sposobnost „uzgajanja" brade su genetika, dob, rasa, alopecija areata i značajno niska razina testosterona. Testosteron je razlog zašto muškarci, ali i neke žene, imaju bradu, razvijenije mišiće, dublji glas i tako dalje. No, to nije odlučujući faktor zašto neki muškarci ne mogu imati bradu.

MIT 4 - Depresija i tuga karakteristike su slabića?

I žene i muškarci mogu patiti od depresije. Međutim, njihovi simptomi ovisno o spolu imaju tendenciju varirati. Naime, u muškaraca depresija se češće može očitovati u simptomima poput netrpeljivosti, agresivnosti i razdražljivosti, nesanice, bolova u prsima, poteškoća s probavom i slično.

MIT 5 - Svaki muškarac hrče?

Postoji uzrečica: "Smij se i s tobom će se smijati cijeli svijet. Hrči i spavat ćeš sam". Hrkanje nije smiješno, pogotovo ne onima koji zbog toga noćima ne spavaju ili se bude zbog nedostatka zraka. S obzirom na to da može dovesti do ozbiljnih poremećaja srčanožilnog i dišnog sustava, ali i ozbiljnih problema u odnosima među ljudima i unutar obitelji, ne smije ga se negirati niti podcjenjivati.

MIT 6 - Normalno je da mi se nekad ne može dići?

Povremeni problemi s erekcijom nisu nužno razlog za zabrinutost. Ponekad su oni posljedica prekomjerne konzumacije alkohola, stresa, umora ili obične prepirke s partnerom. Međutim, ukoliko ovaj problem ometa vaš seksualni život više od 50 posto vremena, onda postoji fiziološki ili psihološki problem koji treba liječiti.