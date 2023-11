Muškarci i seks - stalna boljka

Dobro je znano da je seks prava i dobra stvar za svakoga, što pokazuje jedna jasna stvar - muškarci koji češće ejakuliraju imaju manji rizik od raka prostate - točnije pet puta tjedno.

Ali postoji li doista zlatni standard kojem bismo trebali težiti?

Koliko puta je normalno?

Naravno, 'normalno' je malo širok pojam; naposljetku, ono što je normalno za jednu osobu može biti vrlo nenormalno za drugu.

Sun Health je proveo istraživanje prosincu 2022. koje je pokazalo a većina čitatelja (75 posto) ima seks manje od jednom tjedno - i većini je to sasvim u redu. Samo 20 posto ga ima jednom ili dva puta tjedno. Ljudi kažu da se više ne seksaju jer su umorni (27 posto), nemaju s kim (22 posto) ili nemaju vremena (19 posto).

Ti podaci podržavaju studiju iz 2017. koja se pojavila u Archives of Sexual Behavior koja je otkrila da prosječna odrasla osoba ima seks otprilike jednom tjedno. Najviše su se seksali oni u 20-ima (u prosjeku 80 puta godišnje), u usporedbi s onima u 60-ima (u prosjeku 20 puta godišnje).

Ljudi se općenito manje seksaju nego prije, rekli su voditelji istraživanja.

Druga studija objavljena u Social Psychological and Personality Science, koja je ispitivala preko 30 tisuća Amerikanaca tijekom 40 godina, otkrila je da je učestalost jednom tjedno zlatni standard za sreću.

Parovi koji su imali seks više od jednom tjedno nisu izjavili da su sretniji, a oni koji su imali seks manje od jednom tjedno izjavili su da se osjećaju manje ispunjeno.

No Samantha Marshall, seksualna edukatorica, smatra da postoji niz razloga zašto ne biste trebali uspoređivati.

"Stvar u vezi s našim libidom je to što se on razlikuje od osobe do osobe. Menstrualni ciklusi, menopauza, lijekovi, stres, mentalno zdravlje, život općenito - sve te stvari mogu utjecati na našu želju za seksom", objašnjava Marshall.

"Seksualna dobrobit ne znači imati dosljednu rutinu ili otkucavanje određenog broja puta kao da je to kao da imamo pet na dan. Radi se o tome da slušamo svoje tijelo i budemo svjesni kako seks i užitak utječu na naše blagostanje. To može značiti pružanje zadovoljstva sebi kada smo raspoloženi za to, ili priznanje kada nismo", dodaje.

Bilo da ste sami ili s partnerom, postoji mnogo istraživanja koja sugeriraju da je redovito vrijeme za seks veliki faktor u dobrom zdravlju...