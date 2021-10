Musk postaje prvi bilijuner?

Musk je već najbogatiji čovjek na svijetu s imovinom vrijednom 241 milijardi dolara. Većinu toga duguje svojoj tvrtki Tesla koja proizvodi električne automobile, ali zahvaljujući usponu SpaceX-a u istraživanju svemira i svemirskog turizma samo je pitanje vremena kada ća postati prvi svjetski bilijunaš.

Analitičar Morgana Stanleyja, Adam Jones, rekao je da od samog svojeg početka 2002. godine SpaceX pomiče granice i rokove mogućeg, kad je riječ o raketama, lansirnim vozilima i infrastrukturi.

"Ne jedan klijent kaže da ako Elon Musk postane prvi bilijunaš... to neće biti zbog Tesle. Drugi kažu da bi SpaceX mogao u konačnici postati najvrjednija tvrtka na svijetu, u bilo kojem industrijskom sektoru", navodi Jones u svojoj analizi "SpaceX Escape Velocity ... Who Can Catch Them?"

SpaceX je preobrazio način na koji svijet gleda na istraživanja svemira. Letovi u svemir, koji su do sada bili rijetkost i za koje se trebalo dugo pripremati i imati puno sreće, postali su još jedna razonoda za bogate i utjecajne u zadnjih par mjeseci. To je velikim dijelom zasluga upravo SpaceX-a jer je ta tvrtka prva došla na ideju raketa koje se mogu koristiti više puta.

Takve rakete sada su gotovo postale stvarnost pa su troškovi letova u svemir bitno manji, unutar okvira proračuna najbogatijih.

Jones smatra da SpaceX može biti predvodnik u mnogim nišama, bilo da je riječ o svemirskoj infrastrukturi, istraživanjima dalekog svemira ili promatranju Zemlje.

Projekt satelitskog interneta Starlink bit će također ključan za rast tvrtke.

Jones procjenjuje da SpaceX vrijedi 200 milijardi dolara.

Musk je vlasnik 48 posto tvrtke.