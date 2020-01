Multimedijalna predstava osoba s intelektualnim oštećenjima

Centar za kulturu Trešnjevka od 12. do 19. siječnja ugostio je 25 umjetnika s intelektualnim oštećenjima iz Sjeverne Irske (University of Atypical, Belfast), Engleske (University of Woolverhampton), Finske (ACCAC, Tampere), Belgije (De Zeyp, Brussels) i Hrvatske (Centar za kulturu Trešnjevka, Zagreb), kako bi održali zajedničke probe za predstavu nastalu u skopu projekta "Yes We Are In".

Projekt je to koji potiče umjetničko stvaranje i tehnološko obrazovanje osoba s intelektualnim oštećenjima. Posebnost predstave koja će nastati kao rezultat rada na projektu je što će se izvoditi paralelno u pet zemalja te će u svakoj zemlji publika ostale četiri zemlje gledati putem livestreama. Implementacija je to suvremenih tehnologija u kazališnu izvedbu, kakvu rijetko susrećemo i u profesionalnim kazalištima u svijetu.

Prve zajedniče probe održale su se prošloga siječnja u De Hanu u Belgiji, a kao i prošlotjedne probe u Zagrebu odvile su se bod budnim okom glavne redateljice Dahlije Pessemiers (Belgija) te koredatelja Davida Calverta (Sjeverna Irska), Wendy Harper (Engleska), Jarma Sköna (Finska), Emilie De Roo (Belgija) te Frane Marije Vranković i Lovre Krsnika (Hrvatska).

Tjedan dana u Zagrebu ova međunarodna ekipa vježbala je komunikaciju putem livestreama te mogućnost igranja jedinstvene kazališne scene na pet različitih lokacija. Zahtjevan je to trogodišnji kazališni eksperiment financiran iz Erazmus plus sredstava, čija će finalna predstava biti izvedena u siječnju 2021. godine. Važnost projekta prepoznao je Grad Zagreb pa su prezentaciji projekta nazočile gđa. Marinka Bakula - Anđelić, pomoćnica pročelnice GU za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom (koja će ujedno i pozdraviti), i gđa. Suzica Bušljeta, viša stručna savjetnica pročelnice GU za kulturu.