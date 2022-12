Multimedijalna plesna predstava 18 Degrees Below the Horizon u koreografiji i izvedbi Stošije Zrinski bit će izvedena 16. i 17. prosinca 2022. s početkom u 19,30 sati u Centru za kulturu Trešnjevka.

Izvedbom ove predstave Trešnjevačka plesna scena Centra za kulturu Trešnjevka i Udruga plesnih umjetnika Hrvatske započinju suradnju. Cijena ulaznice je 30 kuna. Ulaznice se mogu kupiti online i sat vremena prije predstave na blagajni Centra za kulturu Trešnjevka.



O predstavi:

Multimedijalna plesna predstava 18 Degrees Below the Horizon uprizoruje večer, noć i svitanje koje prethode važnoj odluci u životu protagonistice. Predstava je nadahnuta osobnim iskustvima koja kroz četiri tematske cjeline Old Sofa, Mystique, Blanket Bear i Horizon govore o zasićenju postojećim okolnostima i želji za promjenom, osjećaju gubljenja i pronalaženja identiteta, te viziji i nadi za bolju budućnost koja se nalazi negdje „iza horizonta". Predstava je premijerno izvedena na festivalu NOSI SE Teatro Verrdi 2018 godine u Zadru, a obnova predstave je podržana kroz 10 week Creative Space program u Londonu, UK.

Koreografija, izvedba i video: Stošija Zrinski

Autor glazbe: Dino Seferović

Dizajn svjetla: Bojan Gagić

Koreografsko - dramaturški savjet: Jasna Čižmek Tarbuk

Tehnička podrška: Tomislav Zrinski

Realizacija kostima: Nada Sokolić Vukić

Fotografija: Tomislav Kraljević Shome

Suradnja: Udruga plesnih umjetnika Hrvatske, Centar za kulturu Trešnjevka

Financijska podrška: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Zadar

Zahvala: Zagrebački plesni centar, Croydon Youth Theatre Organisation & Shoestring Theatre (London, UK)