objavljeno prije 1 sat i 19 minuta
Mujo na brodu

Kad nastane panika na brodu, upravo je Mujo onaj koji pokušava smiriti stvar ;)

Lool ;)
Lool ;) (Arhiva)
Mujo se zaposlio na prekooceanskom brodu. Jednog dana, kada su plovili širokim, plavim, prostranstvima Tihog oceana, on sav zadihan dotrča iz potpalublja do komandnog mosta i reče kapetanu:

- Kapetane, imam jednu dobru i jednu lošu vijest!

Kapetan odvrati:

- Reci prvo dobru!

Mujo prisnaži:

- Dobro... svi štakori su napustili brod!

Kapetan zadovoljno upita:

- Dobro, koja je loša onda?

Mujo slegne ramenima:

- Voda ulazi u trup broda....

11.10.2025. 06:54:00
    
