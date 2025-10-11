Mujo na brodu
Kad nastane panika na brodu, upravo je Mujo onaj koji pokušava smiriti stvar ;)
Mujo se zaposlio na prekooceanskom brodu. Jednog dana, kada su plovili širokim, plavim, prostranstvima Tihog oceana, on sav zadihan dotrča iz potpalublja do komandnog mosta i reče kapetanu:
- Kapetane, imam jednu dobru i jednu lošu vijest!
Kapetan odvrati:
- Reci prvo dobru!
Mujo prisnaži:
- Dobro... svi štakori su napustili brod!
Kapetan zadovoljno upita:
- Dobro, koja je loša onda?
Mujo slegne ramenima:
- Voda ulazi u trup broda....
11.10.2025. 06:54:00
