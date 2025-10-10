Mujo majstor i problemi

Kupio Mujo novu bušilicu i krene da probuši neke rupe da vidi kako radi. Razmota kabel, uključi ga u struju, stisne gumb al ne radi.

Mujo počeo psovati, na to ulazi Fata i smije mu se.

Mujo nervozno kaže:

- Fato, bona, šta se smiješ?

Fata se zagrcne od smijeha:

- Gledam te kako se bezveze živciraš. Kako će radit' kad stojiš na kablu i ne daš struji da prode?