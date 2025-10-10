Mujo majstor i problemi
Što se dogodi kad Mujo kupi novu bušilicu i pokušava je upaliti, ali mu baš i ne ide...
Upsić ;) (Arhiva)
Kupio Mujo novu bušilicu i krene da probuši neke rupe da vidi kako radi. Razmota kabel, uključi ga u struju, stisne gumb al ne radi.
Mujo počeo psovati, na to ulazi Fata i smije mu se.
Mujo nervozno kaže:
- Fato, bona, šta se smiješ?
Fata se zagrcne od smijeha:
- Gledam te kako se bezveze živciraš. Kako će radit' kad stojiš na kablu i ne daš struji da prode?
10.10.2025. 06:54:00
Printprint verzija
Komentirajkomentiraj
Novi komentar