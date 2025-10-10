« Vic dana
objavljeno prije 1 sat i 43 minute
VIC DANA

Mujo majstor i problemi

Što se dogodi kad Mujo kupi novu bušilicu i pokušava je upaliti, ali mu baš i ne ide...

Upsić ;)
Upsić ;) (Arhiva)
Više o

vic dana

,

vicevi

,

najbolji vicevi

,

vicevi o Muji i Fati

Kupio Mujo novu bušilicu i krene da probuši neke rupe da vidi kako radi. Razmota kabel, uključi ga u struju, stisne gumb al ne radi.

Mujo počeo psovati, na to ulazi Fata i smije mu se.

Mujo nervozno kaže:

- Fato, bona, šta se smiješ?

Fata se zagrcne od smijeha:

- Gledam te kako se bezveze živciraš. Kako će radit' kad stojiš na kablu i ne daš struji da prode?

10.10.2025. 06:54:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh