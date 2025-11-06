Mujo i prosječan seks

Zasjeli Mujo i Haso u kafanu, lagano rakijaju i divane pa nakon par rundi počne priča o, naravno, seksu. Mujo nagne jednu i upita Hasu:

- Znaš li ti, jarane, da čo'ek u životu mazne 12 žena?

Haso klime:

- Ja, čuo sam, i šta onda?

Mujo sune još jednu pa objasni:

- Ma ja sam nešt' račun'o ... jebav'o sam Fatu i Habibu, drp'o se s Zumrom i Nusretom ... i to je sve ...

Haso ga pogleda:

- Ne kontam, šta 'oš kazat'?

Mujo slegne ramenima:

- Pa neko oč'to fino guzi na moj račun!