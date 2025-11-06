Mujo i prosječan seks
Što se dogodi kad se Mujo i Haso bace na razgovore o seksu nakon dobre serije rakijica
A kad ih je krenulo ... (Arhiva)
Zasjeli Mujo i Haso u kafanu, lagano rakijaju i divane pa nakon par rundi počne priča o, naravno, seksu. Mujo nagne jednu i upita Hasu:
- Znaš li ti, jarane, da čo'ek u životu mazne 12 žena?
Haso klime:
- Ja, čuo sam, i šta onda?
Mujo sune još jednu pa objasni:
- Ma ja sam nešt' račun'o ... jebav'o sam Fatu i Habibu, drp'o se s Zumrom i Nusretom ... i to je sve ...
Haso ga pogleda:
- Ne kontam, šta 'oš kazat'?
Mujo slegne ramenima:
- Pa neko oč'to fino guzi na moj račun!
06.11.2025. 06:56:00
