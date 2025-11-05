Mali Mujica i seksi profesorica
Što se dogodi kad se seksi nova zamjena iz matematike požali direktoru škole na ponašanje malog Mujice
Što je mali Mujica rekao profi? (Arhiva)
Seksi mlada zamjena iz matematike uleti ravnatelju u ured i sva zajapurena ispali:
- Zamislite što mi je rekao jedan bezobrazni učenik! Da će mi ga sutra utjerati zguza ako opet dođem u minici!
Ravnatelj je pogleda preko naočala:
- Da nije mali Mujica?
Ova nervozno klimne glavom, a ravnatelj nastavi:
- Eee, ja bih na vašem mjestu ipak obukao hlače, kolegice ...
Profesorica sva crvena od bijesa upita:
- A zašto?
Ravnatelj mirno odgovori:
- Pa zbog njega ste vi sad došli kao zamjena za trudnu kolegicu ....
05.11.2025. 07:04:00
