Mali Mujica i seksi profesorica

Seksi mlada zamjena iz matematike uleti ravnatelju u ured i sva zajapurena ispali:

- Zamislite što mi je rekao jedan bezobrazni učenik! Da će mi ga sutra utjerati zguza ako opet dođem u minici!

Ravnatelj je pogleda preko naočala:

- Da nije mali Mujica?

Ova nervozno klimne glavom, a ravnatelj nastavi:

- Eee, ja bih na vašem mjestu ipak obukao hlače, kolegice ...

Profesorica sva crvena od bijesa upita:

- A zašto?

Ravnatelj mirno odgovori:

- Pa zbog njega ste vi sad došli kao zamjena za trudnu kolegicu ....