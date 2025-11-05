« Vic dana
objavljeno prije 1 sat i 45 minuta
VIC DANA

Mali Mujica i seksi profesorica

Što se dogodi kad se seksi nova zamjena iz matematike požali direktoru škole na ponašanje malog Mujice

Što je mali Mujica rekao profi?
Što je mali Mujica rekao profi? (Arhiva)
Više o

vic dana

,

vicevi

,

najbolji vicevi

,

vicevi o malom Mujici

Seksi mlada zamjena iz matematike uleti ravnatelju u ured i sva zajapurena ispali:

- Zamislite što mi je rekao jedan bezobrazni učenik! Da će mi ga sutra utjerati zguza ako opet dođem u minici!

Ravnatelj je pogleda preko naočala:

- Da nije mali Mujica?

Ova nervozno klimne glavom, a ravnatelj nastavi:

- Eee, ja bih na vašem mjestu ipak obukao hlače, kolegice ...

Profesorica sva crvena od bijesa upita:

- A zašto?

Ravnatelj mirno odgovori:

- Pa zbog njega ste vi sad došli kao zamjena za trudnu kolegicu ....

05.11.2025. 07:04:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh