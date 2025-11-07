Plavuša na izložbi

Plavuša se sredila i došla na otvaranje izložbe slika u obližnjoj galeriji. Obilazi tako ona postav, kad stane i počne pažljivo zagledati, pa dođe do umjetnika koji je stajao u blizini:

- Čujte, a kakva vam je ona glupa slika tamo?

Umjetnik pogleda u smjeru u kojem je pokazala, pa slegne ramenima:

- Ogledalo, gospođo...