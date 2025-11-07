« Vic dana
objavljeno prije 2 sata i 20 minuta
Plavuša na izložbi

Što se dogodi kad plavuša dođe na otvaranje izložbe i odluči pitati autora slika poprilično čudno pitanje

Što je plavuša ugledala na zidu?
Što je plavuša ugledala na zidu? (DeviantArt)
Plavuša se sredila i došla na otvaranje izložbe slika u obližnjoj galeriji. Obilazi tako ona postav, kad stane i počne pažljivo zagledati, pa dođe do umjetnika koji je stajao u blizini:

- Čujte, a kakva vam je ona glupa slika tamo?

Umjetnik pogleda u smjeru u kojem je pokazala, pa slegne ramenima:

- Ogledalo, gospođo...

07.11.2025. 06:56:00
    
