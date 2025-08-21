Mujin rekord za Guinessa...

Sretne Haso Muju kako nekamo žuri.

- Gdje si, bolan, tako zapuc'o?

Mujo mu klimne:

- Žurim se upisat' u Guinnesovu knjigu rekorda.

Haso klimne s odobravanjem:

- Pa kako s' to odlučio?

Mujo uzdahne:

- Dobio ti moj sin za rođendan one Lego kocke, znaš...

Haso se zbuni:

- Pa kakve veze imaju Lego kocke sa knjigom rekorda?

Mujo veselo odgovori:

- E, ja sam t' to sve složio za god'nu i po' dana, a na nj'm piše "od 2 - 4 godine", pa rek'o da se i ja upišem u tu knjigu rekorda!