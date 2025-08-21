Mujin rekord za Guinessa...
Mujo... ne lupetaj ;) (Arhiva)
Sretne Haso Muju kako nekamo žuri.
- Gdje si, bolan, tako zapuc'o?
Mujo mu klimne:
- Žurim se upisat' u Guinnesovu knjigu rekorda.
Haso klimne s odobravanjem:
- Pa kako s' to odlučio?
Mujo uzdahne:
- Dobio ti moj sin za rođendan one Lego kocke, znaš...
Haso se zbuni:
- Pa kakve veze imaju Lego kocke sa knjigom rekorda?
Mujo veselo odgovori:
- E, ja sam t' to sve složio za god'nu i po' dana, a na nj'm piše "od 2 - 4 godine", pa rek'o da se i ja upišem u tu knjigu rekorda!
