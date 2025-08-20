Mujo i Haso na švedskom stolu...
... i naravno da je tu bilo krivog shvaćanja, ako znate na što mislimo...
Fotografija vijesti (Arhiva)
Mujo i Haso odlučili jesti u restoranu... uđu oni i sjednu za stol. Čekaju konobara, a on ne dolazi.
Nakon nekog vremena ipak stiže konobar i kaže:
- Oprostite gospodo, ovo je švedski stol.
Na to će Mujo:
- Jarane, dić' ć'mo se mi kad dođu Šveđani, nema problema... nego, de t' nama donesi neko meze...
