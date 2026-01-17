Što trebate znati o obustavi izdavanja viza za SAD

Zahtjevi za dobivanje useljeničke vize u Sjedinjenim Američkim Državama iz 75 zemalja svijeta bit će suspendirani od 21. siječnja, nakon što je administracija Donalda Trumpa u srijedu (14.1.) objavila ovu odluku.

State Department nije objavio popis svih zemalja, ali među pogođenim državama su, kako tvrdi Fox News blizak republikancima, i zemlje zapadnog Balkana: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Kosovo i Albanija dok za Srbiju useljeničke vize nisu suspendirane. Na popisu su i druge zemlje Europe poput Rusije ali i zemlje Afrike, Azije, Latinske Amerike i Bliskog istoka, među kojima su Brazil, Pakistan, Nigerija, Tajland, Urugvaj i Egipat.

Administracija Donalda Trumpa ovu mjeru predstavlja kao pokušaj smanjenja, po njihovom mišljenju, prevelikog tereta koji imigranti predstavljaju za američki sustav socijalne pomoći.

„Predsjednik Trump je jasno stavio do znanja da useljenici moraju biti financijski samostalni i da ne smiju predstavljati financijski teret za Amerikance", navodi se u priopćenju američkog State Departmenta, uz tvrdnju da je cilj politike osigurati da „imigranti iz 75 visokorizičnih zemalja ne koriste socijalnu pomoć u Sjedinjenim Državama i da ne postanu tzv. javni teret".

Što znači suspenzija viza?

Suspenzija se odnosi na obradu zahtjeva za vize državljana tih 75 zemalja, koji žele trajno živjeti u SAD-u. Tehnički, zahtjevi se i dalje mogu podnositi, a intervjui i termini zakazivati, ali postupak neće napredovati do faze izdavanja viza.

Već izdane vize državljanima pogođenih zemalja ostaju važeće. State Department navodi da je jedini izuzetak od suspenzije slučaj „dvojnih državljana, koji apliciraju s važećom putovnicom zemlje koja nije na listi".

Trajanje suspenzije nije poznato, a postoji bojazan da bi ona mogla biti vremenski neograničena.

Zašto je uvedena suspenzija?

Američka vlada tvrdi da će ova mjera smanjiti troškove socijalne pomoći jer imigranti, kako se navodi u drugom priopćenju State Departmenta, „izvlače bogatstvo od američkog naroda".

U stvarnosti SAD već ima pravila koja omogućavaju zabranu ulaska imigrantima za koje se procijeni da bi mogli ovisiti o državnoj pomoći. Ako postoji osnova za tzv. „public charge", odnosno ako vlasti procijene da je neka osoba teret za javni proračun i socijalni sustav, to je onda razlog da ne dobije stalni boravak.

Trump je za vrijeme njegovog prvog mandata pokušao proširiti primjenu tog pravila na više faktora i programa, ali su te izmjene poništene u mandatu Joea Bidena 2022. godine.

Za sada i dalje vrijede pravila iz 2022. godine. No prošlog studenoga američko Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) ponovo je predložilo izmjene i vjerojatno će do kraja siječnja suspendirati važeća pravila o „javnom teretu".

Kako još Trumpova administracija ograničava imigraciju?

Prva godina Trumpovog drugog mandata obilježena je snažnim fokusom na ograničavanje imigracije. U lipnju je uvedena potpuna zabrana putovanja u SAD za građane 12 zemalja. Ta mjera je potom proširena u prosincu na ukupno 39 zemalja s potpunom ili djelomičnom zabranom ulaska u SAD. Većina tih zemalja nalazi se u Africi, uz neke iz Latinske Amerike i Azije.

Bijela kuća je, prilikom najave proširenja zabrana, navela nedostatak pouzdanih evidencija, zabrinutost zbog prekoračenja dozvoljenog boravka i potrebu da se „provode imigracijski zakoni".

Trumpova administracija također je postavila najnižu kvotu za prijem izbjeglica u povijesti SAD-a: samo 7.500 izbjeglica za 2026. godinu, u usporedbi s kvotom od 125.000 koju je postavila Bidenova administracija.

Vlada je također pokušala ograničiti useljavanje kvalificirane radne snage povećanjem iznosa zajamčenog prihoda za H-1B vize - koje američke tvrtke koriste za zapošljavanje stranih radnika na određeno vrijeme - na najmanje 100.000 dolara (oko 86.000 eura).

Značajan porast broja agenata Imigracijske i carinske službe (ICE) također je bio ključan faktor u smanjenju imigracije. DHS, pod čijom nadležnošću djeluje ICE, navodi da je tijekom 2025. deportirano 605.000 ljudi, dok je dodatnih 1,9 milijuna osoba zemlju napustilo dobrovoljno.

Čak i putnici iz zemalja koje nisu ni na jednoj od lista zabrana mogli bi se suočiti s provjerom aktivnosti na društvenim mrežama, ako se provede prijedlog američke vlade iz prosinca. Te provjere bi se mogle uskoro odnositi na državljane 42 zemlje, koje su tradicionalno imale pravo na bezvizno putovanje u SAD, uključujući Australiju, Francusku, Njemačku, Japan i Veliku Britaniju. Iako to nije direktno povezano s imigracijom, dodatno pokazuje u kojoj mjeri SAD postaje sve neprijateljskiji prema strancima.

Hoće li ovo utjecati na Svjetsko prvenstvo ili turistička putovanja u SAD?

Najnovija suspenzija neće direktno utjecati na navijače koji planiraju dolazak na Svjetsko prvenstvo u nogometu, koje se u najvećoj mjeri održava u SAD-u u lipnju i srpnju. Također neće utjecati na turiste ili osobe koje planiraju kratkotrajan boravak uz turističku vizu.

No navijači iz Haitija i Irana neće moći putovati kako bi bodrili svoje reprezentacije, jer se te zemlje nalaze na listi zabrane za putovanja u SAD. Navijači iz Senegala i Obale Slonovače, zemalja koje su se također kvalificirale za turnir, suočit će se s ozbiljnim ograničenjima zbog djelomične zabrane putovanja.