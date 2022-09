Muči li vas stalna glad?

Bez obzira na to što je osjećaj gladi sam po sebi sasvim normalna i svakodnevna stvar, ako se događa prečesto ili tek nedugo nakon jela, može biti znak nekih drugih problema.

Nutricionistica Julia Denner otkrila je za Runtastic moguće razloge pretjerane gladi, a neki od njih mogli bi vas iznenaditi.

Društvene mreže vas dovode u napast - čak i ako niste fizički gladni, vaše će tijelo poslati signal mozgu da želite jesti ako vidite slike hrane na društvenim mrežama. Provedena istraživanja pokazala su da sam pogled na hranu može uzrokovati glad, iako uopće niste gladni. Ono što je još veći problem je činjenica da ovakvu 'vizualnu glad' potiče upravo ona najgora po nas, visokokalorična hrana.

Rješenje: Izbjegavajte društvene mreže u trenucima kada ste emocionalno nesigurni. Kada vidite fotografije hrane, uživajte u njima i doživite ih kao umjetnost ili zabavu. Shvatite da je vaša glad u tom slučaju samo iluzija, a ako ipak odlučite nešto gricnuti, učinite to svjesno i bez grižnje savjesti, savjetuje nutricionistica.

Možda ste žedni - hipotalamus (dio mozga i najvažniji centar živčanog sustava) regulira i glad i žeđ. Stoga, mnogi ljudi pogrešno misle da žeđ možemo zamijeniti s glađu jer hipotalamus kontrolira oboje. Kako tvrdi Denner, ovo vjerovanje nije točno i nijedno istraživanje dosad nije uspjelo potvrditi ovu tvrdnju.

Rješenje: Tijekom dana pijte dovoljne količine vode. Čaša vode prije jela ili kao zamjena za obrok samo će vas učiniti gladnijima. Umjesto toga radije jedite međuobroke i hranu s visokim sadržajem vode poput voća i povrća pomiješanog s proteinima ili žitaricama.

Ne jedete dovoljno proteina - dok većina ljudi jede proteine za ručak i večeru, tek manji broj iste dodaje u svoje međuobroke ili doručak. Kako smatra Denner, to je potpuno pogrešno i može uzrokovati osjećaj gladi. Naime, dosad provedena istraživanja pokazala su da konzumacija proteina dovodi do povećane sitosti i smanjenja kalorija.

Rješenje: Budući da su proteini ključni dio prehrane, uvrstite u doručak ili međuobroke namirnice koje su njima bogate. To su jaja, bademi, zrnati sir, grčki jogurt, tuna, losos, tofu i cjelovite žitarice. Nutricionisti ističu da svakoj osobi treba do 0.8 grama proteina po kilogramu tjelesne mase, dok je onima koji se aktivno bave sportom potrebno nešto više. Kod namirnica bogatih proteinima najbolje je to što će vas dugo držati sitima jer se sporo razgrađuju u našem organizmu.

Ne jedete dovoljno vlakana - kao što manjak proteina utječe na sitost, slična je situacija i s vlaknima. Naime, nedostatak vlakana u prehrani također može uzrokovati osjećaj pretjerane gladi. Ona utječu na otpuštanje hormona koji smiruju apetit i potrebno je duže vrijeme da se razgrade.

Rješenje: Postoje različite vrste vlakana, s time da su neka bolja za prehranu od drugih. Istraživanja su tako pokazala da su topiva vlakna najbolja kada je u pitanju sprječavanje osjećaja gladi od onih netopivih. Među njima su ječam, zob, leća, jabuke, agrumi, kruške, jagode, orašasti plodovi i sjemenke lana.

Ne spavate dovoljno - san je iznimno važan za naše zdravlje, a između ostaloga utječe i na želju za hranom. Premalo sna može dovesti do smanjene razine hormona leptina koji je odgovoran za suzbijanje gladi, a u isto vrijeme, dovesti do povećanja drugog hormona, grelina, koji stimulira vaš apetit. Mnoga istraživanja pokazala su da je upravo nedostatak sna često povezan s debljanjem.

Rješenje: Iako smo svjesni da ne mogu svi utjecati na raspored i trajanje spavanja, većina liječnika slaže se s preporukom od sedam do osam sati spavanja svake noći.

Niste usredotočeni na jelo - osjećaju gladi može pridonijeti i činjenica da tijekom jela niste usredotočeni na samu hranu, već zaokupljeni drugim stvarima iz okoline. Nutricionistica savjetuje da ne smijete jesti prebrzo niti biti rastreseni tijekom jela. Našem organizmu u prosjeku treba dvadesetak minuta da prepozna glukozu u hrani i počne osjećati sitost.

Rješenje: Kada jedete, pokušajte se usredotočiti isključivo na to. Gledanje televizije, jedenje tijekom vožnje ili obavljanje drugih stvari tijekom jela mogu vam odvratiti pažnju od fizičkog osjećaja sitosti.

Pijete određene lijekove - neki lijekovi mogu potaknuti apetit i osjećaj gladi, ističe nutricionistica Denner. Najčešće je riječ o antipsihoticima, antidepresivima, stabilizatorima raspoloženja, kortikosteroidima i lijekovima protiv napadaja. Ako kojim slučajem sumnjate da bi lijekovi koje uzimate mogli biti krivac vašem osjećaju gladi, razgovarajte s liječnikom o drugim mogućnostima liječenja (ako je to moguće).

Rješenje: Jedite više proteina i više hrane bogate hranjivim tvarima niske razine masnoće (poput voća i povrća). Naime, mnoge studije pokazuju da veće količine proteina dovode do uravnoteženog postotka tjelesne masti. Grickanje voća i povrća tijekom dana može vam pomoći u zadovoljavanju neprirodne potrebe za jelom, dok će vježbanje dobro doći vašem tijelu da višak kalorija 'pretvori' u funkcionalne mišiće.

Preskačete obroke - još jedan razlog vaše neutažive gladi moglo bi biti preskakanje obroka. Istraživanja su pokazala da upravo preskakanje obroka povećava osjećaj gladi i navodi vas da jedete više nego uobičajeno. Kad tijelu ne damo hranu, ono će potaknuti gomilanje hormona gladi i time povećati vaš apetit, tvrdi nutricionistica.

Rješenje: Trudite se jeste redovito i ne ostavljati više od četiri do pet sati između obroka. Pametno rješenje je uvijek imati pri ruci zdrave grickalice koje će smanjiti osjećaj gladi i samim time spriječiti nepotrebno prejedanje.