Mrzite li svoj posao? Nije dobro...

Stresan dan na poslu? Ništa novo i ništa čudno, no ako svakoga dana idete na posao s grčem u želucu i kaosom u glavi, to je već nešto potpuno drugačije.

Naime, kao što je dobro poznato, kronični stres na poslu direktno je povezan s lošijim fizičkim i psihičkim zdravljem zaposlenika te češćim odlaskom na bolovanje.

Jeffrey Pfeffer, profesor organizacijskog ponašanja na Stanfordu, napisao je knjigu 'Dying for Paycheck' (u prijevodu - Umiranje za plaću). U njoj je svojim istraživanjem otkrio da loša upravljačka politika u američkim tvrtkama čini osam posto godišnjih zdravstvenih troškova te je povezana sa 120.000 smrtnih slučajeva svake godine.

Kako u svemu u životu, tako je i na poslu važno osluškivati svoje tijelo jer ono upozorava da nešto nije u redu i prije nego možda sami toga postanete svjesni.

Obratite pažnju na ove znakove, jer stres na poslu može početi uništavati vaše psihičko i fizičko zdravlje:

Bol u mišićima - kada je posao koji radite previše toksičan, to može biti nalik kao da se borite s tigrom za svojim radnim stolom. Mozak dobiva signale kao da ste pod prijetnjom, pa cijeli vaš sustav preplavi adrenalinom i drugim hormonima stresa.

Često ste bolesni - ako ste stalno prehlađeni, razmislite dobro o tome kako se osjećate vezano za svoj posao. Mnoga istraživanja dokazala su da kronični stres može oslabiti imunološki sustav čineći ga manje otpornim na bolesti.

Glavobolje - kronična napetost u vratu, ramenima i glavi zna biti povezana s migrenama i tenzijskim glavoboljama. Monique Reynolds kaže da stres stvara fiziološke simptome, a to se manifestira kao bol.

Gubite interes za seks - kada posao nosite kući i nikako ga se ne možete otresti, vaši odnosi će patiti. Američko psihološko udruženje napominje da, ako žene moraju 'žonglirati' s profesionalnim stresom i tekućim osobnim te financijskim obvezama, to lako može umanjiti želju za seksom. Kod muškaraca takav kronični stres zna rezultirati manjom proizvodnjom testosterona, a to pak vodi do slabijeg libida.

Loše mentalno zdravlje - povećana razina stresa može pogoršati postojeće probleme s mentalnim zdravljem. Osjećate li da vam je šef uvijek 'za vratom', vaše mentalno zdravlje će platiti cijenu za to.

Probavne tegobe - probava, zatvor ili nadimanje mogu biti povezani sa stresom, jer stres utječe na to kako crijeva probavljaju hranu te na raznolikost bakterija u crijevima, a to pak utječe na raspoloženje.

Problemi sa spavanjem - prva stvar koja se pojavljuje kod prekomjernog, kroničnog stresa na poslu je nesanica. Nekoliko neprospavanih noći nije veliki problem, ali ako se to pretvori u obrazac i više ne možete spavati kako treba, to može biti znak da je stres na poslu postao toksičan.

Promjena apetita - apetit je usko povezan s vašim mozgom. Pod akutnim stresom mozak šalje signale tijelu kao da se nalazi u opasnosti i spremno je za bijeg tako što oslobađa adrenalin. U isto vrijeme potiskuje probavu dajući prioritet spašavanju od neposredne opasnosti.

Stalni umor - to je vrsta umora koja ne nestaje ni nakon popodnevnog ili vikend spavanja. Zaposlenici na kronično stresnim radnim mjestima znaju osjećati konstantan umor koji nikako ne prolazi. To je još jedan od fizičkih simptoma toksičnog okruženja - čovjek se osjeća kao da posao isisava svaki atom snage iz njega.