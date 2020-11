Mrtva utrka za Bijelu kuću, Trump prijeti kaosom

Izborna drama u Sjedinjenim Američkim Državama ulazi u novu fazu. Zbog toga što u nekoliko odlučujućih saveznih država prebrojavanje glasova još uvijek traje još uvijek nije jasno tko je odnio pobjedu: aktualni predsjednik republikanac Donald Trump ili njegov demokratski izazivač Joe Biden.

Radi se o saveznim državama Wisconsin, Michigan, Pennsylvanija u kojima je prebrojavanje glasova pristiglih poštom započelo nakon zatvaranja birališta. Situacija je nejasna i u saveznoj državi Nevadi gdje bi Biden, suprotno očekivanjima, mogao odnijeti pobjedu.

Zabrinjavajući Trumpov istup

No trenutno javnost najviše uznemirava reakcija Donalda Trumpa koji je nešto nakon ponoći po lokalnom vremenu, nakon što je republikancima bliska medijska kuća Fox News objavila da je Biden pobijedio u dosad republikanskoj saveznoj državi Arizoni, objavio da se radi o "izbornoj prijevari".

On je zatražio da se glasački listići iz državama u kojima bi on mogao izgubiti, a radi se o odlučujućim državama Wisconsin, Michigan i Pennsylvanija smjesta prestane s prebrojavanjem. No on je istodobno zatražio da se prebrojavanje nastavi u saveznim državama u kojima bi on najvjerojatnije trebao pobijediti poput Georgije ili Sjeverne Karoline.

Trump, usprkos činjenici da zakoni jasno određuju da se prebrojavanje glasova odvija toliko dugo dok je to potrebno, prijeti izlaskom pred Vrhovni sud. Trump se na kraju ovog jedinstvenog istupa u dvorištu Bijele kuće čak proglasio i pobjednikom. Promatrači su šokirani ovim istupom usprkos činjenici da Trump već tjednima najavljuje ovakve poteze.

Joe Biden je u svom obraćanju građanima apelirao na strpljenje i Trumpu poručio da o tomu tko je pobjednik ne odlučuju njih dvojica nego birači.

Prema jedinstvenom mišljenju analitičara, jezičac na vagi u odlučujućim državama bi se mogao okrenuti na Bidenovu stranu s obzirom na to da se kod glasova koji još nisu prebrojani radi o glasovima koji su pristigli poštom, a oni se većinom pripisuju demokratima.

Jedno je već i sada jasno: ispitivanja javnog mnijenja koja su predviđala više nego jasnu pobjedu demokratskoga kandidata Joea Bidena su se i na ovim izborima pokazala nepouzdanima. Ponovila se situacija iz 2016. kada su ispitivanja također tjednima uoči izbora davala prednost kandidatkinji Demokratske stranke Hillary Clinton.

"Too close to call"

Situacija u ključnim saveznim državama poput Sjeverne Karoline, Ohija, Pennsylvanije, Michigana, Georgije i Wisconsina je u srijedu rano ujutro po europskom vremenu još uvijek bila potpuno nejasna. "Too close to call" je fraza koja se najčešće mogla čuti kada su u pitanju ove savezne zemlje. Dakle premalo podataka da bi se mogle donijeti sigurne procjene za ove "swing states".

Toliko priželjkivana jasna pobjeda demokratskog kandidata Bidena u odlučujućim saveznim državama poput Floride je izostala. U ranim jutarnjim satima neki mediji su u Floridi proglasili pobjedu Donalda Trumpa. Pobjeda u ovoj saveznoj državi Bidenu bi gotovo sigurno donijela pobjedu. Zauzvrat Biden je, kako javlja Fox News odnio pobjedu u Arizoni gdje je prije četiri godine pobijedio Trump.

Iznenađenja nema u saveznim državama koje tradicionalno biraju demokrate, poput zapada i sjeveroistoka zemlje ili u tradicionalnim uporištima republikanaca poput središnjih ruralnih saveznih država.

Dugotrajno prebrojavanje pismenih glasova

Najveće iznenađenje ovih izbora je brojka od 102 milijuna glasova koji su pristigli pismenim putem. To je 73 posto svih birača s posljednjih izbora 2016. No to je i razlog zbog kojeg se pobjednik ne zna, kao što je to uobičajeno, relativno brzo nakon zatvaranja birališta.

U nekim saveznim državama se glasovi pristigli pismenim putem počinju prebrojavati tek na izborni dan. U jednoj od ključnih država, Pennsylvaniji, za koju su se do posljednjeg trenutka žestoko borila oba kandidata ovi glasovi se broje tek nakon što su prebrojani glasovi s glasačkih mjesta. U ovoj saveznoj državi je pristiglo preko milijun glasova pismenim putem, a izborni uredi u toku noći javljaju o zastojima u prebrojavanju upravo ovih glasova.

U Wisconsinu također najavljuju da bi prebrojavanje glasova moglo potrajati do srijede poslijepodne (po europskom vremenu).

S obzirom na to da se smatra da pismenim putem pretežno glasaju birači demokrata, očekivanja u Bidenovom stožeru su još uvijek velika. Demokratima naklonjena medijska kuća CNN također ukazuje na to da bi prevagu u korist Bidena mogli donijeti upravo pismeni glasovi.

Istodobno se održavaju i izbori za Zastupnički dom i dio Senata gdje se nazire pobjeda Demokrata.

Mediji javljaju da za sada nema nasilnih prosvjeda.