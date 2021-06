Možete li jesti previše jabuka?

Jabuke obično ne smatramo nekim posebno zanimjivim voćem i uzet ćemo ih jedino ako nemamo ništa drugo - što baš i nije pretjerano pametno. Naime, jabuke su izuzetno zdrave, no ima i jedna caka...

Jabuke su voće bogato korisnim nutrijentima i mogu biti korisne za puno toga. Primjerice, potiču gubitak kilograma, poboljšavaju zdravlje srca i funkcioniranje mozga, a smanjuju i rizik od razvijanja dijabetesa.

Ipak, jabuke mogu imati i neke negativne ujtecaje na organizam.

Svakodnevno jedenje jabuka vrlo vjerojatno neće vam naštetiti, osim ako ne pretjerate s količinom. Prvo i osnovno, kako su jabuke bogate vlaknima, ako odjednom povećate unos jabuka i vlakana to može uzrokovati nadutost, vjetrove i bol u trbuhu.

>> Recept za zdravlje - dvije jabuke dnevno >>

Uz to, jabuke, kao i mnogo drugo voće, sadrže dosta ugljikohidrata. Iako to nije problem za većinu ljudi, onima koji su na keto dijeti to može usporiti napredak, piše Healthline.

Stoga, jabuke da, ali pažljivo s njima...