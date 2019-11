Može li se vjerovati preljubniku?

Jay Kent-Ferraro, psiholog i autor knjige "Surprised by Love: One Couple's Journey from Infidelity to True Love" kaže da je prevara pokazatelj da je veza narušena. Razlog može biti patološki.

Preljubnik može biti ovisan o vezama, narcisoidan i sociopat. Drugi motivi mogu biti osvetoljubivost, pasivna agresija i namjerna sabotaža jer osoba želi prekinuti zbog drugih razloga.

Obično razlog zašto se prevara dogodila nisu zle namjere. Ustvari, to mogu biti prolazni trenuci, na primjer kad partner ima tzv. krizu srednje dobi ili je osoba privučena nekim sretnijim odnosom. Možda partner želi privući pažnju ili pati od nekih mentalnih problema pa se ne želi suočiti s njima.

Dakle, kada je uzrok varanja povezan s problemima u vezi, postoje šanse da je odnos zapravo na kraju.

Ipak, kada je prevara povezana s osobnim problemima preljubnika znači da je moguće ponovno vratiti povjerenje, objašnjava Jay Kent-Ferraro.