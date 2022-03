Mozak i seks: kako funkcioniraju zajedno?

Sve počinje s mozgom, i sve se s njim završava. Mozak je riznica osjećaja, informacija, seksualnih želja i još mnogo toga. Uopće nije čudno što se ponekad zapitate kako sve to funkcionira? Temporalni režanj i njegova unutarnja struktura nazvana amigdala nedvojbeno su najseksi dio mozga. Pod "najseksi" mislimo na dio mozga koji se najčešće povezuje s promjenama seksualnog nagona i ponašanja. Kako bismo vam pomogli bolje razumjeti vaš mozak kada je u pitanju seks, LELO donosi zanimljive činjenice koje biste trebali znati.

Žene vs muškarci

S kulturološke točke gledišta, postoje određene razlike u mozgu između žena i muškaraca u pogledu seksa zbog utjecaja različitih kulturnih normi. Dokazano je da se muškarci većinom seksualno uzbude kroz vizualne podražaje, dok im emocije pri tome nisu ključne. Zapravo, prema istraživanju, 25% muškaraca će pogledom na sliku prije pogledati genitalije osobe nego njihovo lice. Ovo znači kako muškarcima nije potrebna emocionalna intimnost kako bi se uzbudili.

Dok vizualne stimulacije mogu biti privlačne, one nisu glavni pokretač uzbuđenja kod žena. Umjesto toga, one vole razmišljati o različitim vrstama intimnih veza, slične onima koje pročitaju u romantičnim novelama. U tim novelama, muškarci su u početku okarakterizirani kao negativci, no kasnije kroz priču postaju sve humaniji zbog neupitne privlačnosti ženama.

Sve je u mozgu

Međutim, sa znanstvenog stajališta, ovo nije crno-bijela situacija, jer ne postoje muški i ženski tip mozga. Prema jednom istraživanju, unatoč rodnim razlikama u mozgu i ponašanju, ljudi i ljudski mozak se sastoje od jedinstvenog "mozaika" karakteristika. Neke su značajke češće kod žena nego muškaraca, neke češće kod muškaraca nego kod žena, a neke su uobičajene i kod žena i muškaraca. Lijepo je znati da je vaš mozak jedinstven i da nitko nema isti mozak kao vi.

Drugo istraživanje mozga koje uključuje i orgazam, ispitivalo je područje mozga zvano prefrontalni korteks (PFC), koji postaje aktivan tijekom orgazma. Ova područje mozga uključeno je u različite elemente svijesti, kao što je samopoštovanje, gledanje stvari iz perspektive druge osobe i još mnogo toga. Rezultati istraživanja pokazali su da je PFC bio aktivniji kada su dodiri i stiskanje zdjelice bili zamišljeni nego onda kad su bili stvarni. Ova visoka aktivacija može biti povezana s maštom ili fantazijom, ili može biti kognitivni proces koji pomaže usmjeriti kontrolu na osjećaj užitka. Kada su drugi istraživači proveli slične eksperimente, otkrili su da se ista regija mozga "isključila" tijekom orgazma. Sudionici prvog istraživanja masturbirali su sami kako bi postigli orgazam, dok je one u drugom istraživanju stimulirao njihov partner. Čini se da se uz partnera lakše otpušta kontrola i postiže orgazam. Preporučujemo da isprobate Tiani 3 sa svojim partnerom kako biste se još više opustili. Ovo je moćna igračka koja vas može dovesti do vrste intenziteta za kojim žudite tijekom seksa!

Još jedno zanimljivo nedavno istraživanje pokazalo je kako se stimulacija prima i obrađuje u somatosenzornom korteksu mozga. Istraživači su također otkrili da se debljina područja mijenja s učestalošću spolnog odnosa, što ukazuje na njegovu sposobnost da se strukturno mijenja kako bi održavala njegovu upotrebu. Drugim riječima, ne morate se brinuti o gubitku osjetljivosti.

Seks je hrana za mozak

Znamo kako su muškarci i žene anatomski različiti, ali smo također tijekom posljednjih nekoliko godina naučili kako su pojmovi muško i žensko danas mnogo širi. Kao što su istraživanja pokazala, mozak je još uvijek misterij i ne može se staviti u jedan kalup. Jedna stvar koja ne zahtijeva više istraživanja je da je seks dobar za vaš mozak jer češći seks i želja za njim mogu značajno utjecati na vaše kognitivne sposobnosti. Vaš mozak je jedinstven organ koji stvarate i razvijate tijekom godina života. Cijenite ga, volite ga i na kraju dana, budite svoji!