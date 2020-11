Motiv s Božave slikara Nevena Otavijevića

Posljednjih nekoliko godina kontinuirano pratim rad i opus suvremenog hrvatskog likovnog umjetnika, slikara , pripadnika srednje generacije Nevena Otavijevića iz Zadra.

Očito je, umjetnik strastveno definira svoje djelo izborom raznolikih motiva, od aktova, preko veduta do krajobraza, realizirajući ih većinom u akrilu na srednjim formatima platna.

Ne slika puno, postupno razvija svoj odnos sa slikom i temom, slikajući precizno i pažljivo.

Svaki doživljajaj motiva koji nadahjuje, svaki potez kista ,izviru iz dubine autorova bića, slijevajući se u jedinstvenu viziju.

Nedavno sam zamijetio meni nesvakidašnjo lijepu sliku,krajobraz, akril na platnu, 40 x 30 cm.

„Motiv s Božave, slika iz mašte, sjećanje na izlet s didom i babom.Sjećanje na putovanje iz djetinjstva, more i cvrčke u šumi kraj mora..."tako govori slikar.

To sjećanja odrasla čovjeka na vrijeme kada mu je cijeli svijet izgledao drugačije od ovoga danas, sjećanje na one kojih više nema a još su mu u glavi svježe boje njihovih glasova, pamćenje vjetra i boje neba, zvukovi i šumovi, da, to je sjećanje na arkadijsko doba života, koje na žalost nedovoljno dugo traje, valjda zato da bi ga bolje pamtili i evo ga sada na ovom platnu, izniklom iz prošlosti i otetom od zaborava.

Motiv s Božave, akril na platnu, slikara Nevena Otavijevića, poziva nas da obnovimo i zapamtimo svoja sjećanja, na bilo koji način, riječju, slikom, tonom i povremeno se podsjetimo na te neobične, neuništive,vječne trenutke .