Sakralni ciklus iz Crtačeva dnevnika Ivana Branka Imrovića

Akademski kipar i slikar Ivan Branko Imrović, osobito je istaknuto ime suvremene hrvatske likovne umjetnosti, autor je respektabilnog kompleksnog opusa, kreator je čuvenog niza ciklusa Crtačev dnevnik, izvedenog u različitim likovnim tehnikama.

Posebno se u stvaralaštvu Ivana Branka Imrovića ističe sakralni ciklus s brojnim motivima i temama, najčešće crteži, kombinirane tehnike.

Svjetlo koje donosi Isus Krist , razmičući tamu, ovdje je prikazano iznimno emotivno, duboko produhovljeno.

Dramatični trenutci Kristova života, raspeće, uskrsnuće, Ivan Branko Imrović oživotvorio je nadahnuto u ovom ciklusu svojim pristupom i realizacijom.

Danas umjetnici vrlo rijetko posvećuju sakralnim motivima ponešto od svoga vremena, no kada se na to odluče ( govorimo o autorima koji sakralne motive ipak realiziraju kontinuirano) onda su to vrhunska djela, mozaik u Karlovcu Josipa Botteri Dinija, niz oslikanih crkava u Hrvatskoj Tihomira Lončara, sakralni ciklusi Ivana Branka Imrovića, ciklusi Ane Guberine, ciklusi Renate Facan Kušec,..