MOSHFEST iliti veliki hardcore metal skup u AKC Attacku

Metalizacija hardcore scene nije novotarija. Traje već gotovo 40 godina i razvija se u raznim smjerovima. Ipak, u svom tom razdoblju u Zagrebu se nikad nije dogodio festival koji će na jednom mjestu okupiti razne razarače koje je oblikovao upravo ovakav zvuk. Kopali smo po podzemlju, slušali šta radi scena i nekim slučajnim spletom okolonosti smo brejkdaun i trganje u pitu zamislili kroz cjelovečernju plejadu bendova sa svih strana zemalja iz tranzicije! Crnilo i AKC Attack zajedničkim snagama razbijaju monotoniju petka uz čak 6 suvremenih hardcore metal bandova koji dolaze sa svih strana Balkana:

REACH AD je slovenski 4-člani bend (pokrenut 2017.) koji donosi mješavinu modernog hardcorea s metal utjecajima.Od izdavanja svog EP-a "Oath Of Defiance" penju se na scenu europskog hardcorea nastupajući uz bendove kao što su Terror, Deez Nuts, Bold, Backtrack, Born of Osiris, Within Destruction i obilaze Europu na tour-u sa Risk It i Combust u ožujku 2023. Bez znakova usporavanja spremni su staviti slovenski hardcore na kartu jednom i zauvijek!

▬▬▬

S uvijek vrućega beogradska asfalta nam stiže hardcore mašina BLANKFILE koja također svoju sreću pronalazi u mješanju tvrdog kora s usporavanjem i doziranom količinom gruva koji čitavu priču izmješta iz striktnih žanrovskih okvira. Maksimalano iskreni u onom što rade, tjeraju u mosh pit i ovo je njihov prvi ikad zagrebački nastup.

▬▬▬

Cijeli ovaj događaj nije moguć bez lokalne metalizirane sile SURVIVED BY NOTHING. Momci se mjesecima pripremaju za ovaj gig. Nove pjesme i album samo što nisu gotovi. Svaki puta nas izbiju iz mrtvila i natjeraju na pokret. Za one koji ne znaju riječ je o vrlo death utjecajima nabijenom hardkoru i njihov je zvuk sabiranje onoga što danas rade razarači poput END, Knocked Loose itd. Garantiramo da je ovo mjuza za mosh i ako ostanete stajati na mjestu vraćamo pare za ulaz!

▬▬▬

Nešto se opako događa na jugozapadu Makedonije. Ekipa tvrdih likova je odlučila svoju ljubav prema staroj školi crossovera osuvremeniti i staviti u vlastiti kontekst. U ljepoti planinskog kraja nastaje PRIMITIVE DREAD kao odgovor na ono što rade Municipial Waste ili Power Trip. Ovo je jedan od onih bendova koji Vas tjeraju u mosh! Taman će dan kasnije krenuti na turneju s MADBALL-om! Također, prvi nastup pred zagrebačkom publikom.

▬▬▬

SWORN TO DEATH Polako i sigurno preuzimaju groove štafetu kada se rodi o lokalnom metal bendu.

Njihovo odrastanje uz Panteru i ostale tome slične junake je ostavilo utjecaja i u zvuku. Možemo reći da ima tu i natruha mrtvila ali ipak nekako sve ostaje u domeni gruvasta moderna zvuka. Biti će to sjajna uvertira u moshom nabijenu noć!

▬▬▬

No, kakav bi to koncert bio bez jednih od poznatijih teškaša u hevi hardkoru. Nakon predugo vremena u Zagrebu: THROATTWISTER. Odsvirali su svaku rupu uzduž i poprijeko, tjerali i one koji se nikada nisu natjerali u mosh svojom verzijom groove metal hardkora, a mi se sa sjetom sjetimo njihova koncerta u dvorištu Medike kada su pomeli sve pred sobom. Skakati ćemo visoko jer njihov je let ono što i nama treba za prve redove ispred bine, gdje prestaje život kakvim smo ga poznavali i počinje nova era u kojoj mosh kraljuje.

▬▬▬

Satnica:

Vrata: 20.00

Sworn to Death 21.00 - 21.30

Survived By Nothing 21.45 - 22.15

Blankfile 22.30 - 23.00

Throattwister 23.15 - 23.45

Reach AD 0.00 - 00.30

Primitive Dread 00.45 - 1.30