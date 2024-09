Exilia ovog listopada u Tvornici kulture

Metalce iz Milana na pozornici će podržati novi zagrebački alternativni metal bend Greynoise i varaždinski Electric Purge.

Exilia - „I Am God"

Milanska četvorka Exilia predvođena je karizmatičnom Mashom Mysmane i njezinim moćnim i jedinstvenim sopranom, a uz snažnu Mashu, sastav benda čine Emanuele 'Wolfe' Affabile na gitari, Luca 'Tambu' Frangione na basu i Mark Campailla na bubnjevima. U sklopu turneje s albumom „Heroes And Dust", ali i posebnim izdanjem kojim slave dvadesetu godišnjicu albuma „Unleashed", nu metal veterani stižu pred zagrebačku publiku. Exilia potječe iz živopisnog Milana, a već više od dva desetljeća u svojoj glazbi i performansu utjelovljuje alternativne hardcore žanrove. Tijekom svoje su karijere bili na međunarodnim turnejama s najvećim metal bendovima kao što su Rammstein, Oomph, In Extremo, Paradise Lost, a u Sjedinjenim su Američkim Državama nastupali kao support Drowning Poolu i Buckcherryju. Četiri su sjajna glazbenika pažljivo krojila svoj zvuk tijekom više od dvadeset godina duge karijere, stvarajući himne teških metal riffova, brzih beatova, spoken worda, ali i nezaboravnih melodija. Energičnim singlom „I Am God" najavili su album „Heroes And Dust" koji je označio njihov povratak na scenu.

Exilia - „No Tears For You"

Exilia je svoj debitantski album „Rightside Up" objavila 2000. godine, a ubrzo je po njegovoj objavi uhvatila pažnju MTV-ja. Talijanski je bend, kao potvrdu velikog uspjeha albuma, već 2003. godine osvojio Best European Newcomer Award. Uskoro su se počeli penjati po europskim ljestvicama, a posebno su popularne uspješnice „Stop Playing God", „Coincidence" i „Can't Break Me Down". Hit singl „Kill Me" snimljen je u suradnji s Amnesty Internationalom, a prati ga spot koji tematizira ljudska prava povezana s mračnim tajnama Guantánama. Pjesme s njihovog albuma „Nobody Excluded" (2006.) dijelom su soundtracka hit serije Uvod u anatomiju, dok ih je peto izdanje „Decode" šest godina kasnije lansiralo na veliku američku turneju i nastup na prestižnom SXSW festivalu u Teksasu. Dok očarava svojim hardcore izdanjima i uspješnicama, velika glazbena sila nastavlja rušiti stereotipe o ženama kao predvodnicama metal bendova.

Greynoise - „Red River"

Talijansku će metal mašinu u Velikom pogonu podržati zagrebački Greynoise, bend nastao iz cover benda Overdose nakon uspješnog spajanja teških riffova, snažnih vokala i mistike. Na domaće su metalce najviše utjecali velikani Tool, Jinjer i Gojira, a počeli su stvarati 2023. godine. Greynoise je autorski rad predstavio ove godine EP izadnjem „Konnekt" koje opisuju kao putovanje u dubine ljudskog iskustva, neizgovorenih veza i onoga što znači biti povezan u svijetu koji je fragmentiran. Njihova je glazba protkana melankoličnim, introspektivnim i misaonim tekstovima koji su uklopljeni u siloviti metal zvuk.

Electric Purge - „Erased"

Na stage će se u listopadu popeti i varaždinski hardcore duo Electric Purge. Emil Kranjčić (bubanj) i Marko Domjan (bas, vokal) svojim minimalističkim pristupom kreiraju eksplozivan zvuk. Počeli su svirati 2021. godine, a svoju sirovu energiju s publikom dijele od prvog singla „Insane" koji je objavljen u siječnju 2023. godine. Ubrzo je uslijedio i spot za pjesmu „Things You Didn't Say", a ove je godine objavljen i treći singl „Erased" kojim ovaj glasan dvojac najavljuje svoj album prvijenac. Jedina im je misija naelektrizirati publiku svojim zvukom.

Talijanski nu metalci Exilia uz domaće će bendove Greynoise i Electric Purge u Tvornici servirati oluju zvuka. Ova će listopadska večer grmjeti masnim riffovima, moćnim vokalima i tvrdim ritam sekcijama.

Ulaznice po early bird cijeni od 15 eura potražite u Tvornici kulture, na svim prodajnim mjestima Entrija ili online na Entrio.hr. Nakon što se prodaju, cijena im skače na 18 eura.