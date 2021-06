Morska slušaona u Rovinju

Nakon otvorenja festivala s Morskom slušaonom gdje je publika imala priliku uz zalazak i more poslušati znanstvene monologe - tri emotivne audio priče o moru, ljudima i budućnosti u produkciji WWF Adrije - porečki aMORE festival moru donosi Requiem for the Undersea, koncert elektro-akustične glazbe koji problematizira devastaciju morske obale nasipavanjem, dohranom i betonizacijom.

aMORE nastavlja plovidbu u utorak 29. lipnja u 21 sat u porečkom ljetnom kinu Roxy (POU Poreč) i to s koncertom elektro-akustične glazbe u izvedbi glazbenice i multimedijalne umjetnice Manje Ristić. Requiem for the undersea temelji se na zvučnim zapisima akvatorija grada Korčule te okolice, posebice uslijed radova rekonstrukcije obalnih područja. Snimke bušenja podmorja, nasipavanja materijala u more, grebanja strojeva po morskom dnu, čine bazu za elektro-akustične kompozicije kojima umjetnica dodaje slojeve predsnimljenih zvukova te instrumentalne intervencije. Hidrofonom snimljena buka mehaničkih strojeva podsjeća nas na kontinuirano uništavanje mora pod krinkom uređivanja obala i obalnih pejzaža. Manja Ristić kroz svoje kompozicije ukazuje na problematiku očuvanja mora i morskih ekosustava koji se prečesto percipiraju samo kao unedogled iskoristivi resursi.

"Umjetnica želi prikazati trenutke antropogenog (ljudskog) utjecaja na okoliš i to čini na način da posvećuje svojevrsnu nekrologiju podmorju. Razlog tome jest što u dijelovima podmorja i obale koji se nasipavaju raznovrsnim materijalima, više nema života", rekla je Sabina Damiani iz aMORE festivala.

Problemu svjedočimo diljem Hrvatske - obala nestaje naočigled i to bismo u bliskoj budućnosti mogli vrlo skupo platiti. Neadekvatno nasipavanje, dohrana i betonizacija, sve to utječe na život u moru. Kako je priroda jedan veliki umreženi sustav, ono što uništavamo na obali ima reperkusije i za život dalje od tog priobalnog pojasa.

aMORE festival poziva donositelje odluka te sve građane i građanke na očuvanje priobalnog pojasa od štetnih praksi nasipavanja, dohrane i betonizacije. „Ne budemo li čuvali more, svi ćemo se naći u problemu. Razvoj može imati i održivije lice, a ovo što sad činimo nije dobro ni za koga - ni za more, ni za ljude, a na kraju krajeva ni za turizam o kojem još uvijek ovisimo", zaključuje Petra Počanić iz aMORE festivala.

Za one koji se ne nalaze u Poreču, aMORE festival poziva na online slušanje putem facebook stranice večeras u 21.00.