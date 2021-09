Moda u svakom pogledu

Zalando, vodeća europska internetska modna i lifestyle platforma, dolaskom u Hrvatsku, obilježio je svoje kontinuirano širenje na nova tržišta, i to izložbom koja slavi domaću modnu kulturu i moć izražavanja. Izložba fotografija koje je snimila Mare Milin, jedna od najpoznatijih hrvatskih modnih fotografkinja, nadahnuta je različitim aspektima ljudske osobnosti te se oslanja na nenadmašni modni Zalando asortiman kako bi prikazala najrazličitije odjevne kombinacije.

Kampanja #FindYourAngle pokazuje svu raznolikost mode koju nudi Zalando, demonstrirajući ponudu stilova za svaku prigodu i u svakom pogledu. Inspirativna izložba prikazuje domaće modele, umjetnike i kreativce koji su najbolji predstavnici hrvatske modne kulture. Fotografije su koncipirane kao razigrani modni diptisi, koji besprijekorno ocrtavaju ključne Zalando vrijednosti - raznolikost i uključivost. Prva fotografija diptiha prikazuje portrete osoba kakve ih poznajemo u svakodnevici, dok su na drugoj snažno naglašeni različiti dijelovi njihovih ličnosti, odnosno postavljeni su u situacije i poze u kojima ih nismo naviknuti gledati. Želja je bila prikazati da svi, promatrani iz više perspektiva, pokazujemo mnogo različitih strana karaktera, ali da smo u suštini sve to - upravo mi.

Ispred objektiva Mare Milin stali su glumac Slavko Sobin, modna novinarka i jedna od prvih hrvatskih blogerica Ana Bacinger, prvi hrvatski plus-size model Lucija Lugomer, članica domaćeg queer kolektiva House of Flamingo, neponovljiva Roxanne Flamingo, lifestyle influencer Marko Medić te modeli Lidija Lešić i Karla Zelić. Modni diptisi pokazuju svu raskoš individualnosti fotografiranih lica kampanje. Njihove živopisne i prštave modne kombinacije, koje je pažljivo izabrao stilist Petar Trbović, moći će se kupiti skeniranjem QR kôda, priloženog uz svaku fotografiju.

Izložba je otvorena sve do 28. rujna u poznatom zagrebačkom art baru Botaničar.

„Moji planovi za postavljanje vlastite izložbe u Botaničaru početkom 2020. godine stavljeni su na čekanje, stoga nisam mogla biti sretnija kad sam godinu dana kasnije dobila poziv da budem dio Zalando launcha u Hrvatskoj i to upravo kroz izložbu na mom omiljenom mjestu u Zagrebu. Zaista sam uživala radeći na ovom projektu i mislim da su odabrani modeli za Find Your Angle savršeni", izjavila je Mare Milin.

Govoreći o modnim diptisima koji prikazuju različite strane svake osobe, Slavko Sobin rekao je:„Da se napravi stotinu različitih fotografija mene, uvijek sam to ja, jer iz svih nas izvire stotine likova, isto kao što ne možemo postati nijedan lik koji barem negdje u suštini nismo mi."

Zalando, vodeća europska modna i lifestyle internetska platforma, nudi sveobuhvatan modni asortiman koji se proteže od premium do high-street brendova, a sadrži sve, od bezvremenskih dizajnera do ulične mode uključujući brendove kao što su Topshop, Vivienne Westwood, Moschino, See by Chloé, Michael Kors, Furla te adidas, ARKET, Monki, River Island i Levi's. Cilj platforme Zalando je biti europsko modno ishodište, koje će osnaživati domaće modne entuzijaste u izražavanju i istraživanju svojih individualnih modnih stilova.

"Mislim da je život dosadan ako svemu pristupamo iz istog kuta jer svako doba donosi svoj šarm. Zanimljivo je gledati kako se istovremeno vraćamo modnim stilovima iz nekih drugih razdoblja, ali i idemo naprijed! Danas kroz modu možemo izraziti različite poglede na život, ljubav, stav, a ponajviše ono što i sama predstavljam - ljepotu različitih veličina. Najvažnije u cijeloj priči je da se autentično izrazimo i svatko bi trebao imati puno i sigurno pravo na to"; kaže Lucija Lugomer koja se gotovo desetljeće zalaže za body positivity.

Jesenska kampanja najavljuje širenje Zalanda u nove europske zemlje, nakon dolaska u Litvu, Slovačku, Sloveniju te Hrvatsku. Zaokružena marketinška i komunikacijska kampanja kroz kreativan pristup naglašava kako Zalando uspijeva isporučiti modu za svaki dan, svaki stil i svaku priliku za oko 45 milijuna aktivnih kupaca na 23 tržišta. Zalando aplikacija omogućuje pristup najopsežnijem europskom modnom asortimanu (dostupnom putem App Storea i Google Play Storea) te nudi besplatnu dostavu i besplatan povrat u roku od 30 dana.

"Zalando nastavlja pričati svoje modne priče na novim europskim tržištima, stvaranjem trenutaka inspiriranih modom, zabilježenih iz različitih modnih perspektiva", kaže Natalie Wills, direktorica marketinga u Zalandu. "Čvrsto vjerujemo u slobodno modno izražavanje, a ovom kampanjom upoznajemo nove kupce sa širokim rasponom mode dostupne na Zalandu, koji može olakšati istraživanje vlastitog stila. Također, postavili smo raznolike modne izložbe na svakom novom tržištu, predstavljajući naš etos i stavljajući lokalnu kulturu u središte naše poruke."