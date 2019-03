Mobilna industrija cilja - kućne ljubimce?!

Među brojim gadgetima koju su nedavno predstavljene na Svjetskom kongresu mobilne telefonije u Barceloni bili su i monitori koji se mogu pričvrstiti na ogrlice pasa ili mačaka.

Uređaj vlasniku omogućuje da na pametnom telefonu prati lokaciju svojeg ljubimca i razinu njegove aktivnosti. Primjerice, koliko je dugo šetao, trčao, igrao se ili spavao.

Neke čak omogućuju da se na aplikaciji odredi "sigurna zona" oko kuće i da se primaju poruke upozorenja kada ljubimac izađe iz tog područja.

Vodafone, drugi najaveći svjetski mobilni operater, predstavio je tako u Barceloni napravu nazvanu Kippy. Uređaj je od čelika, vodootporan je i opremljen punjivom baterijom koja može trajati 10 dana s jednim punjenjem. Radi sa SIM karticom uz mjesečnu pretplatu od četiri do šest eura.

Prodaja pametnih telefona u globalnom je padu drugu godinu zaredom. Ljudi dulje zadržavaju svoje mobitele jer na tržištu nedostaje velikih inovacija.

Povezivanje mobitela i kućnih ljubimaca moglo bi okrenuti trend, nadaju se u mobilnoj industriji.

- Pod pretpostavkom da svako ljudsko biće u Europi, ono koje je to željelo, već ima mobitel, Vodafone mudro pokušava povezati ljubimce s vlasnicima i mobitelom, rekao je analitičar Ben Wood.

- Tržište kućnih ljubimaca iznimno je unosno, naglasio je.

Pretpostavlja se da diljem svijeta oko 300 milijuna pasa i mačaka živi u domaćinstvima.

- To je relativno velika baza za prodaju proizvoda. Istu tehnologiju kojom se koriste ljudi industrija nastoji primijeniti i na ljubimcima, zaključio je Wood. Na tržištu već postoje kamere kojima kućne ljubimce možete "špijunirati" dok niste kod kuće, postoje i zahodi za mačke koji se sami čiste.

>> Pratite vijesti iz Hi Tech rubrike na Facebook stranici Hi Tech by Metro Portal i na Instagramu >>