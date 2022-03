Ožujak je mjesec svjesnosti o endometriozi, stoga je ovo pravi period kada bismo svi trebali saznati nešto više o ovoj bolesti o kojoj se vrlo malo zna, a istovremeno se sve češće pojavljuje. Kako ju prepoznati i koje su posljedice kod neliječene bolesti, kako kratkoročne, tako i dugoročne. Neliječena endometrioza može dovesti do brojnih tegoba kao što su bolovi, obilna krvarenja ili čak potpuni izostanak mjesečnice.

Do pojave endometrioze dolazi zbog genetskog faktora ili oslabljenog imuniteta. U zdravom tijelu dolazi do stvaranja priraslica, no organizam ih izlučuje sa svakom mjesečnicom, dok se u slučaju endometrioze tkivo širi na jajnike i jajovode i iz ciklusa u ciklus povećava tegobe. Pojava endometrijskog tkiva češća je kod žena koje nisu rađale, ali i kod žena s nekim anomalijama maternice, češćih infekcijama i ostalim stanjima.

Koji su simptomi endometrioze?

Prvi i najčešći simptom endometrioze jesu izrazito bolne mjesečnice. Do dodatnog rizika dolazi kada se zbog novonastalog tkiva ne uspije izbaciti sva krv tijekom mjesečnice, pa zaostala krv može dovesti do snažnih bolova i infekcije. Iako se endometrijsko tkivo uglavnom primjećuje na jajnicima i jajovodima, može se proširiti čak i na crijeva, mjehur i ostatak trbušne šupljine. Uz bolne mjesečnice, simptomi endometrioze mogu biti i probavne tegobe, kao i bol prilikom mokrenja i tijekom spolnih odnosa.

Postavljanje dijagnoze

Prvi korak je svakako potvrditi dijagnozu, kod većih zadebljanja tkiva moguće je endometrij vidjeti i klasičnim ultrazvučnim pregledom, no uglavnom je potreban laparoskopski pregled. Tijekom samog pregleda moguće je ukloniti endometrijsko tkivo ako ga ima malo i to na način da se tkivo spaljuje ili varorizira laserom.

Kako se endometrioza liječi?

Nažalost, magična pilula za liječenje endometrioze ne postoji. Dobra je vijest to što postoje brojni načini kako je moguće bolest držati pod kontrolom ili čak potaknuti povlačenje endometrijskog tkiva. Uglavnom se radi o promjeni brojnih životnih navika i stjecanju ozbiljne discipline. Prehrana koja se zasniva na ribi, voću i povrću i redovita tjelesna aktivnost mogu bitno poboljšati stanje.

Ako se radi o jako raširenom endometrijskom tkivu, savjetuje se njegovo uklanjanje operacijom kao prvi korak. Ako je endometrioza uzrok neplodnosti, valja imati na umu da nakon operacije ponovno dolazi do rasta endometrijskog tkiva, stoga je poželjno pokušati začeti u što kraćem periodu nakon operacije, obično unutar godine dana.

