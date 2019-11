Mitovi o vagini u koje trebate prestati vjerovati

Mitova o seksu ima kao u priči, a neke od njih otkriva ginekologinja dr. Jen Gunter - preciznije, demistificira zablude o vagini koje mogu biti štetne jer nas navode da mislimo kako nešto nije u redu s normalnom, zdravom vaginom ili da probleme za koje je potreban ginekolog 'rješavamo' u kućnoj radinosti.

G točka - vjerovanje u postojanje G točke i njezine ključne uloge u postizanju orgazma kod žena više je, nego opasno za seksualni život. Dr. Gunter ide toliko daleko da tvrdi kako G točka ne postoji. "Ne iznenađuje me kada čujem da žene glume orgazme. Uvjerili su ih da se on postiže pomoću penisa i nepostojećeg mjesta", slikovito će dr. Gunter za Insider. Znanstvenici su ultrazvukom pratili klitoris tijekom masturbacije i vaginalne penetracije te otkrili da obje akcije uzrokuju bubrenje klitorisa, što znači da različiti oblici seksualne stimulacije, bilo da uključuju fizičko dodirivanje klitorisa ili ne, dovode do toga da mozak šalje signale zadovoljstva i uzrokuju orgazam, piše Insider.

Hrana utječe na miris vagine - miris vagine ovisi o bakterijama. Kada su one u disbalansu dolazi do promjena u mirisu vagine zbog kojih bi trebalo posjetiti ginekologa jer je najčešće riječ o infekciji. No, mnoge žene vjeruju da na miris vagine utječe hrana koju jedu te ne odlaze liječniku, već problem pokušavaju prikriti prehranom.

Probiotici preveniraju infekciju - u proteklih godinu dana uvelike je porasla prodaja probiotika. Riječ je o dobrim bakterijama koje štite imunitet podržavajući balans dobrih bakterija u crijevima. I vagina treba dobre bakterije laktobacile pa mnoge žene vjeruju kako će uzimanje probiotika dobro utjecati i na vaginalnu floru. Dr. Gunter tvrdi kako je suplementacija probioticima trošenje novca za zdrave ljude.

Seks može potaknuti trudove - postoji mišljenje da seks za vrijeme trudnoće može dovesti do preuranjenog porođaja, no dr. Gunter tvrdi kako je riječ o urbanoj legendi. Kod žena s urednom trudnoćom nema nikakve opasnosti od seksa. Štoviše, preporuča se da uživaju u intimnim odnosima sa svojim partnerom do kraja trudnoće. Ipak, žene s rizičnom trudnoćom trebaju se o ovoj temi posavjetovati s ginekologom

Vaginu treba prati specijalnim sredstvima - na tržištu je cijelo mnoštvo sredstava za intimnu njegu, no nema potrebe da vagina miriši poput vrta. Zdrava žena za intimnu njegu ne treba koristiti ništa osim vode, odnosno vaginu ne bi trebala prati s nikakvim sredstvima, već samo s mlakom, čistom vodom. Vagina ima svoj mehanizam čišćenja i ukoliko ne postoji infekcija, ne bi se trebao remetiti balans, a upravo to činimo kada je peremo sapunima, tvrdi ginekologinja.