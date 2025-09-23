Mini Sample Box iz Kavanture - užitak kave

Kad je kava u pitanju, dobar dio ljudi jednostavno strpa neštu u vruću vodu i napravi kavu i srče je cijeli dan. No, ima i drugih (sve više njih, zapravo) kojima je kava užitak i veselje i posvećuju veliku pažnju kvaliteti kave koju piju...

E, kad smo već kod toga, ima jedan vrlo cool specialty coffee shop (i trgovina pride) u Zagrebu koji se zove - Kavantura. To vam je blizu okretišta na Savskom mostu i zapravo ćete ga pronaći vrlo lako, sjesti u njihov kafić i popiti sjajnu kavu.

No, to nije sve - možete si pritom kupiti kavu u svim oblicima, od zrna do mljevene, a za one koji vole ili imaju kapsule, i tu ih možete nabaviti. Zapravo, to je i glavni razlog zašto vam sve o pišemo - imaju Mini Sample Box u kojem su razne vrste kave (5 vrsta, štoviše) i lako je onda isprobati i odlučiti koja je kava baš vama najdraža za dobro jutro.

Ne samo to - na svakoj kapsuli imate QR kod koji možete slikati i on će vas odvesti na njihove stranice gdje ćete moći detaljno pročitati što se zapravo kupili i što možete očekivati od koje kapsule. Nakon toga zime nema - svratite do Kavanture ili si naručite, pa će vam oni vašu kavu (u ZG) besplatno dostaviti!

I da, ako vam se ovo čini kao reklama, naravno da jest - ne, nisu je platili (nadamo se da hoće nekom finom kavom kad svratimo do njih), jer male poduzetnike koji rade razliku kvalitetom i odnosom prema klijentima treba promovirati na sve moguće načine.

A kad je kava u pitanju, konfekcija nam odavno nije zanimljiva... zato, ili svratite u Kavanturu ili naručite nešto.... sigurni smo da nam se nećete javljati da ste se zeznuli, nego ćete nam zahvaliti što smo vam to ovako javno rekli ;)