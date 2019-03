Koncert "Synesthetic Project" u MM centru

Multimedijski autorski projekt Synesthetic Project glazbenice Nike Bauman okupio je nekoliko glazbenika, plesača i vizualnih umjetnika.

Koncert će se održati 31. ožujka u MM centru s početkom u 20 sati. Cijena ulaznice je 40 kn, a za studente 20 kn. Ulaznice se mogu kupiti na blagajni &TD-a od 25. ožujka, u radno vrijeme blagajne, od 11 do 13 sati te dva sata prije početka predstave.

Synesthetic Project djelo je Nike Bauman, zagrebačke flautistice sa stalnom adresom u Beču. Kroz niz suradnji s plesačima, vizualnim i multimedijalnim umjetnicima, ona stvara odnose između klasične glazbe i suvremene umjetnosti. Projekt istražuje koncepte raznovrsnosti, komunikacije, tolerancije, razumijevanja, uzajamnog davanja i primanja. Kroz format koncerta, četvero glazbenika, dvoje plesača i vizualni umjetnik izvode djela klasičnih kompozitora istovremeno ih interpretirajući u vlastitim suvremenim medijima. Cilj je stvoriti svijet u kojem je raznolikost ideal, gdje se umjetnici i publika susreću bez predrasuda i granica vremena, stila i medija i uživaju u međusobnom dijeljenju i reinterpretaciji svojih kreativnih priča kroz tuđe oči.

Sudionici:

Nika Bauman (CRO/AT), flauta

Andrija Šimić(CRO), violončelo

Virna Kljaković (CRO/AT), klavir

Marko Ferlan (SLO/AT), gitara

Antonia Dorbić (CRO), ples

Rino Indiono (IDN/AT), ples

Peter Ferlan (SLO), VJ



Nika Bauman završila je studij flaute na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i na Universität für Musik und darstellende Kunst u Beču. Stalni je član različitih komornih sastava (duo sa slovenskim gitaristom Markom Ferlanom, Ensemble Illyrica, free-improv bend On) s kojima je nastupila na brojnim festivalima diljem Hrvatske i Slovenije. U lipnju je s duom osvojila 1.nagradu na međunarodnom natjecanju u Padovi, a U studenom 2017. sudjelovala je u performansu renomirane grupe Saint Genet u Beču (WUK), a od ožujka do lipnja 2018. djelovala je kao intendantica ciklusa klasične glazbe Musik am Fenster u Beču. Koncertnom dramaturgijom i inovativnim koncertnim formatima počinje se baviti u travnju 2018. pokrenuvši svoj prvi autorski projekt, Synesthetic Project, a u siječnju 2019. sa svojim konceptom "Es war einmal in einem Gasthaus" nastupa u Feldkirchu u Austriji kao jedna od pet finalista HUGO natjecanja za koncertnu dramaturgiju.