Milijuni Nijemaca nemaju novca za odmor

Nema mnogo stvari za koje su Nijemci spremni odvojiti čak i više novca nego za svoj automobil, ali nešto je tu uvijek na vrhu popisa po važnosti: to je njihov godišnji odmor. I makar se stanovnicima turističkih destinacija možda čini da sad preko ljeta u Njemačkoj vjerojatno nije ostao nitko, to je daleko od istine: praktično svaki sedmi stanovnik Njemačke (14,5%) još uvijek nema novca da barem jednom godišnje ode negdje na odmor na barem tjedan dana.

To su najnoviji podaci europskog ureda za statistiku Eurostat, makar barem kada je riječ o Njemačkoj tu ima i dobrih vijesti: udio previše siromašnih da bi si platili odmor već godinama pada, još 2014. je 21% stanovnika Njemačke bilo previše siromašno za odmor. Ali i prošle godine je bilo oko 12 milijuna stanovnika Njemačke koji su čitave godine ostali kod kuće.

I dalje je odmor nedostižan luksuz prije svega za obitelji s jednim roditeljem. Njih 31,1% je i čitave prošle godine ostalo kod kuće, a to osobito ljuti predsjednika stranke Ljevice Bernda Riexingera: „To treba imati pred očima: trećina od svih samohranih roditelja nije bila u stanju priuštiti svojoj djeci odmor!" Nije lako ni samcima, gotovo njih četvrtina ostane kod kuće za vrijeme odmora.

„Put na odmor je za mnoge (u Njemačkoj) nedostižan luksuz. Ne moći si priuštiti odmor je odraz siromaštva protiv kojeg se konačno moramo odlučno boriti", smatra i političarka Ljevice zadužena za socijalna pitanja, Sabine Zimmermann.

Što točno znači brojka iz Hrvatske?

Prema podacima Eurostata Nijemcima je zapravo još odlično: na prostoru čitave Europske unije prošle godine si čak 27,6% građana nije moglo priuštiti jednotjedni odmor. Nešto bolje nego u Njemačkoj je u Danskoj (12,2%), Austriji (12,4%), Finskoj (13,3%) i Nizozemskoj (14,3%). Još je gore u Francuskoj (22,6% građana), Velikoj Britaniji (22,5%), u Italiji čak 43,7%.

No možda treba nešto posumnjati u metodu statističara i postavljeno pitanje EU-a: jesu li mogli platiti jednotjedno putovanje na odmor - ili jesu li uopće otišli na odmor? Jer po europskim statističarima su na samom dnu ljestvice jedna Rumunjska, ali i Hrvatska i Cipar. Tu vjerojatno doista mnogi nisu platili da bi proveli dane koji bi barem trebali biti najljepši u godini, ali to neće uvijek značiti da se nisu pojavili na vratima kod none ili djeda ili neke bliže rodbine.

Sigurno jesu i u Hrvatskoj mnogi morali ostali kod kuće jer je novčanik bio prazan, ali će biti teško vjerovati europskoj statistici da je takvih preko polovica stanovništva. No u Njemačkoj je drugačije: ako nema novca onda se doista obično i ostaje kod kuće.