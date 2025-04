Danas je 5. Marš za životinje

5. Marš za životinje započinje okupljanjem u 10:30 sati na Trgu kralja Tomislava, gdje će sudionike dočekati prigodni transparenti, veganska zastava duga devet metara i ritmovi bubnja prosvjedne ritam-sekcije Drum 'n' bijes.

Povorka u 11 sati kreće s Trga kralja Tomislava kroz Park Josipa Jurja Strossmayera, Zrinjevac pa Teslinu, Masarykovu i Frankopansku ulicu, Ilicu i Trg bana Jelačića, gdje će se u 12 sati kratko zadržati i pročitati zahtjeve Marša.

Nakon kratkog zadržavanja na Trgu, Marš se nastavlja Praškom ulicom prema parku Zrinjevac. Tamo će sudionici nastaviti druženje uz glazbeni program i vegansku hranu. Posebne gošće bit će legendarna pjevačica i prva dama jazz-rocka Zdenka Kovačiček, talentirana glazbenica i jedna od najistaknutijih sudionica hrvatskog The Voicea Bernarda Bobovečki i desetogodišnja Sofia Makar, natjecateljica emisije The Voice Kids, koja će otpjevati pjesmu „Vege song". Odabranim pjesmama prenosit će poruke o nužnosti suosjećanja prema svim bićima s kojima dijelimo planet. Aktivističku atmosferu uljepšat će vegan i animal rights reper IFEEL, koji će prenijeti poruke životinja i potaknuti sudionike da se ponosno nastave boriti za bolji, suosjećajniji svijet.

Ususret Maršu, Prijatelji životinja nabrojali su 30 zahtjeva Marša, među kojima svatko može pronaći razlog zašto se pridružiti Maršu za životinje. „Marš je samo jednom godišnje i to je jedinstvena prilika da se okupimo zajedno za životinje. Taj dan iskoristit ćemo da glasno viknemo da živimo u sustavu koji ne funkcionira, u sustavu gdje prijave zlostavljanja životinja završavaju bez ikakvih posljedica, gdje suci štite silovatelje i zlostavljače životinja, gdje veterinari javno izjavljuju da su pretučene životinje u dobrom stanju, gdje se okrutnost i nasilje štite uime tradicije, gdje redovito životinjama okreću leđa oni koji bi ih trebali štititi", istaknuli su Prijatelji životinja.

Iz Udruge Pobjede dodali su: „Vjerujemo da mnogi nikada ne bi otvoreno podržali nasilje, no pasivnost i zatvaranje očiju pred zlostavljanjem također ne pomaže. Kada na prizor patnje životinja kažete 'ne mogu to gledati', sjetite se da životinje to žive, svakodnevno. Upravo zato pozivamo sve da ne okreću glavu, već da se pridruže ovogodišnjem Maršu za životinje. Nijedan zakon za zaštitu prava manjinskih i ranjivih skupina, pa tako ni životinja, nije donesen iz puke dobre volje vlasti. Zato pozivamo sve da se ne ogluše, nego da izađu na ulice - za životinje, za pravdu, za bolji svijet."

Na www.prijatelji-zivotinja.hr može se pročitati svih trideset zahtjeva Marša za životinje i javiti se za volontiranje, ali i pogledati video u kojemu Bernarda Bobovečki poziva na Marš.

Marš za životinje održava se uz podršku brojnih organizacija kao što su: Mreža za zaštitu životinja, Udruga za zaštitu životinja Fenix Labin, Plavi križ, OIPA, Anima International, Viva! The Vegan Charity, ASOCIAȚIA FREEDOM AND RESPECT FOR EVERY EARTHLING, United Poultry Concerns, Humane World for Animals Europe i druge.