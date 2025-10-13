Milijarder ste? Onda vas boli briga za kraj svijeta...

U posljednjih nekoliko godina sve je više vijesti i analiza koje otkrivaju kako se svjetski milijarderi pripremaju za moguće globalne katastrofe - bilo da je riječ o klimatskim promjenama, nuklearnom ratu, umjetnoj inteligenciji koja izmiče kontroli ili globalnim pandemijama. Iako scenariji "smaka svijeta" možda zvuče kao znanstvena fantastika, pripreme najbogatijih ljudi na svijetu vrlo su stvarne i dobro organizirane.

Jedan od najpoznatijih primjera je interes milijardera za izgradnju sigurnih skrovišta u udaljenim dijelovima svijeta. Na primjer, mnogi bogataši kupuju zemljišta i grade bunkere na područjima poput Novi Zeland. Tamošnji stabilan politički sustav, udaljenost od većih svjetskih centara i bogata priroda čine ga idealnim mjestom za "preživljavanje".

Ova skloništa nisu obični betonski bunkeri iz prošlog stoljeća. Radi se o vrhunskim podzemnim kompleksima s luksuznim sobama, vlastitim izvorima energije, sustavima filtracije zraka i vode, pa čak i zatvorenim staklenicima za uzgoj hrane. Jedna od tvrtki koja proizvodi takve objekte je Rising S Company iz SAD-a, poznata po gradnji privatnih bunkera za najbogatije slojeve društva.

Osim fizičke zaštite, milijarderi ulažu i u tehnološka rješenja. Neki od njih financiraju razvoj autonomnih sustava koji bi im omogućili samoodrživ život bez oslanjanja na vanjski svijet. Solarni paneli, umjetna inteligencija za upravljanje resursima i roboti za sigurnost samo su neki od elemenata koji se ugrađuju u takva "postapokaliptična utočišta".

Zanimljivo je i to da se mnogi od ovih bogataša pripremaju ne samo fizički, već i ekonomski. Ulažu u kriptovalute poput Bitcoin, zlato i druge oblike "sigurne imovine" za slučaj sloma financijskih sustava. Neki čak stvaraju privatne sigurnosne timove i dogovaraju rute bijega privatnim avionima ili jahtama.

Ove pripreme otkrivaju duboko ukorijenjeni strah elita da svijet u kojem danas žive možda neće trajati vječno. Dok se većina stanovništva oslanja na državne sustave i javne službe u krizama, milijarderi stvaraju svoje privatne "civilizacije u malom". To otvara i važna etička pitanja: hoće li u slučaju globalne katastrofe preživjeti samo oni koji si to mogu priuštiti?

Iako nije moguće sa sigurnošću predvidjeti budućnost, činjenica da najbogatiji ljudi svijeta ozbiljno ulažu u pripreme za kraj kakav poznajemo govori mnogo o njihovom pogledu na svijet. Za neke je to znak paranoje, a za druge - možda i znak da bismo i mi trebali ozbiljnije razmisliti o krhkosti moderne civilizacije.