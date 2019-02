Migrene često uzrokuje - alkohol

Migrene često potiče konzumacija alkohola, pa ne čudi da je istraživanjej pokazalo da ga mnoge osobe koje imaju migrene izbjegavaju, vjerujući kako je upravo alkohol kriv za njihove teške glavobolje.

Primjerice, među više od dvije tisuće Nizozemaca koji pate od migrena, gotovo trećina je rekla kako im je alkohol okidač za migrenu, a od 650 pacijenata koji su prestali s konzumacijom alkohola svaki četvrti je rekao da je to zbog migrena. Čak 78 posto osoba koje konzumiraju alkohol navodi crno vino kao najčešći okidač za glavobolje. Votka je bila okidač u samo osam posto slučajeva.

Je li alkohol učinkovit okidač za migrene i zašto, slabo je poznato, napisali su autori studije u časopisu European Journal of Neurology. Alkohol se čini kao okidač u trećini slučajeva onih podložnih migrenama. Količina alkohola i vrijeme do početka bolova varira od osobe do osobe, stoji u zaključku.

- Pacijenti s migrenama često povezuju konzumaciju alkohola s napadima migrene... međutim, pacijenti ujedno napominju kako alkohol nije uvijek pokretao migrenu - rekao je voditelj studije Gerrit Onderwatersa sveučilišta Leiden u Nizozemskoj za Reuters. Te migrene vjerojatno su rezultat alkohola i nekih drugih faktora.

- Identificiranjem faktora koji dovode do migrena moglo bi se doći do tvari koje se treba izbjegavati - naglasio je Onderwater.

Onderwater i njegove kolege utvrdili su da je alkoholna pića kao uzrok migrena navelo 36 posto ispitanih. Kod trećine tih pacijenata migrena je počela u prethodna tri sata, a za gotovo 90 posto ljudi u prethodnih 10 sati. Pacijenti su procijenili da su otprilike dva pića pokretala migrene.

- Osobe s migrenama već nose teret i ograničenja zbog različitih faktora koji dovode do migrena. Uvijek sam od njih čuo da im je zabranjeno piti vino jer pate od migrena - rekao je doktor Abouch Krymchantowski iz centra za glavobolje u Rio de Janeiru, a koji nije bio dio studije.

- Migrene tako mogu potaknuti određene vrste crnog vina, uključujući i one s više fenola i flavonoida - dodao je Krymchantowski. Kombinacija vina s drugim okidačima poput mjesečnice, stresa, vrućine, određene hrane, gladovanja ili nedostatka sna, može također dovesti do migrena.